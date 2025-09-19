logo_ukra

У ЄС ультимативно звернулися до українських біженців: нова вимога вражає
У ЄС ультимативно звернулися до українських біженців: нова вимога вражає

Міністерка з питань міграції Мона Кейзер повідомила, що нові правила стосуються чоловіків із доходом, тоді як жінки з дітьми й надалі мають пріоритет в отриманні житла від держави.

19 вересня 2025, 12:35
Клименко Елена

Чоловіки з України, які працюють у Нідерландах, мають самостійно забезпечувати себе житлом. Про це повідомила міністерка з питань міграції та притулку Мона Кейзер, інформує нідерландський телеканал NOS.

У ЄС ультимативно звернулися до українських біженців: нова вимога вражає

Кейзер підкреслила, що країна наближається до межі своїх можливостей щодо розміщення біженців.

"Цілком логічно, щоб чоловіки з офіційним доходом самостійно шукали житло та оплачували його — це може бути квартира родичів, які вже мешкають тут, або допомога від роботодавця", — пояснила міністерка, додавши, що і корінні мешканці з роботою також самі займаються пошуком житла. 

Вона наголосила, що ця рекомендація не є суворим правилом для осіб, які втекли від війни.

"Вони отримують тут захист", — уточнила Кейзер.

Водночас пріоритет на житло залишатиметься за матерями з дітьми, які продовжать отримувати державну підтримку.

"Наразі муніципалітети забезпечують близько 97 тисяч місць для українських біженців, які вже майже повністю заповнені. При цьому щомісяця до країни прибувають сотні нових людей. Лише в серпні до Червоного Хреста звернулися 435 українців", — повідомляє відомство. 

Нагадаємо, що раніше Нідерланди заявляли про дефіцит житла для новоприбулих українських біженців, через що міста не можуть реєструвати нових заявників. Проблема посилюється через обмежене фінансування та нестачу вільних місць.

Як вже писали "Коментарі", індійські нафтопереробники, попри відновлення переговорів із США, не планують припиняти закупівлі російської нафти через зростаючий внутрішній попит після сезону мусонів, повідомляє Bloomberg.



