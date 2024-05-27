В ЕС уже думают над мирной конференцией по Украине с участием РФ: когда она может произойти

В Европейском Союзе уже рассматривают возможные решения относительно участия России в мирной конференции в Саудовской Аравии осенью после Саммита мира, на который РФ не приглашена. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Саммит мира. Фото из открытых источников

В материале агентства говорится, что министры иностранных дел Евросоюза в понедельник обсудят, как найти приемлемый результат после мирного саммита, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Как заявили неназванные чиновники, для ЕС важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью уже с участием России.

Агентство отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров стран принять участие в мероприятии, но РФ активно пытается помешать участию ключевых государств.

Бразилия и Индия думают отправить должностных лиц низшего уровня, а от Китая может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий. При этом Китай и Бразилия пытаются активно продвигать идею об альтернативной встрече.

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Ранее "Комментарии" писали — чем ближе Глобальный саммит мира, намеченный на середину июня в Швейцарии, тем больше разноплановой информации вокруг этого мероприятия. Не успели мы порадоваться тому, что на встречу прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди – один из лидеров Глобального юга, как пришла настораживающая новость. По данным Bloomberg, президент США Джо Байден не будет присутствовать на саммите мира в Швейцарии, предпочтя ему предвыборный сбор средств в Калифорнии. До сих пор нет ясности, прибудет ли (в том или ином виде) Китай. Что на данный момент можно сказать о ситуации вокруг саммита мира и его перспективах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



