В ЕС вновь заговорили о победе Украины: что может измениться в войне

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас уверена, что если Европейский Союз окажет Украине необходимую поддержку, то это поможет выиграть войну с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом еврочиновница заявила на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Во время выступления Каллас напомнили, что Европейский Союз уже выделил Украине 134 млрд евро. Из которых 50 млрд евро направлено на вооружение, а количество украинских солдат, подготовленных странами ЕС, достигнет 75 тысяч до конца января.

Она также рассказала, что ЕС работает над 16-м пакетом санкций против России, и заявила, что хочет рассмотреть большее использование обездвиженных активов РФ для помощи Украине.

"Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну", — отметила Каллас.

По ее мнению, единственный язык, на котором говорит российский диктатор Владимир Путин, является язык силы и ЕС имеет силу, а совокупно экономика стран-членов ЕС в 17 раз больше российской.

Она сказала, что Европейский Союз должен показать Владимиру Путину, что тот проигрывает, и "остановить его перед тем, как он нападет на кого-то из нас".

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украинцы хотят прочного мира, а не замороженного конфликта. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "The Guardian".

"Я думаю, мы никогда не должны забывать, с чего все началось. Украина — суверенная страна, и она сама определила свое будущее, попросив о вступлении в ЕС. Вот с чего все началось. Ответом стало вторжение ее соседа, России", — заявила Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе.