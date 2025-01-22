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В ЕС вновь заговорили о победе Украины: что может измениться в войне

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уверена, что Украина может выиграть войну с помощью ЕС

сегодня, 12:20
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Кравцев Сергей

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас уверена, что если Европейский Союз окажет Украине необходимую поддержку, то это поможет выиграть войну с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом еврочиновница заявила на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС.

В ЕС вновь заговорили о победе Украины: что может измениться в войне

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Во время выступления Каллас напомнили, что Европейский Союз уже выделил Украине 134 млрд евро. Из которых 50 млрд евро направлено на вооружение, а количество украинских солдат, подготовленных странами ЕС, достигнет 75 тысяч до конца января.

Она также рассказала, что ЕС работает над 16-м пакетом санкций против России, и заявила, что хочет рассмотреть большее использование обездвиженных активов РФ для помощи Украине.

"Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну", — отметила Каллас.

По ее мнению, единственный язык, на котором говорит российский диктатор Владимир Путин, является язык силы и ЕС имеет силу, а совокупно экономика стран-членов ЕС в 17 раз больше российской.

Она сказала, что Европейский Союз должен показать Владимиру Путину, что тот проигрывает, и "остановить его перед тем, как он нападет на кого-то из нас".

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украинцы хотят прочного мира, а не замороженного конфликта. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "The Guardian".

"Я думаю, мы никогда не должны забывать, с чего все началось. Украина — суверенная страна, и она сама определила свое будущее, попросив о вступлении в ЕС. Вот с чего все началось. Ответом стало вторжение ее соседа, России", — заявила Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе.



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