logo

BTC/USD

99827.93

ETH/USD

3784.63

LTC/USD

116.92

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В ЕС встревожены: Россия взломала код влияния на страны
commentss НОВОСТИ Все новости

В ЕС встревожены: Россия взломала код влияния на страны

Кая Каллас сказала, что "очень озабочена" российскими методами влияния на выборы.

сегодня, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия научилась влиять на выборы в западных странах с помощью новых технологий. По ее словам, сегодняшние методы оценки честности голосов устарели в ЕС.

В ЕС встревожены: Россия взломала код влияния на страны

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас во время мероприятия POLITICO's P28 event прокомментировала ситуацию с выборами в Румынии, результаты которых были отменены из-за внешнего влияния.

"Я вижу примеры из Румынии, но также и из других частей, что россияне действительно сломали код по поводу того, как влиять на выборы", — говорит Каллас.

Каллас выразила свою обеспокоенность по поводу влияния новых технологий на демократию, которые активно использует Россия.

"Демократия основана на доверии, и если вы больше не можете доверять выборам, то как вы можете доверять результатам?" — спрашивает главная дипломат ЕС.

Каллас подчеркнула, что сегодняшние методы определения того, можно ли считать выборы свободными и честными, устарели и не учитывают новые технологии, используемые для влияния на выборы.

"Я думаю, что мы должны воспринимать их очень серьезно", — подытожила бывший премьер Эстонии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маргарита Симоньян набросилась на Брюссель с критикой и обвинениями по вмешательству в выборы в Румынии. По ее словам, именно Запад повлиял на отмену результатов в Румынии, а не Москва.

Также "Комментарии" писали о Кае Каллас, которая заткнула рот Ангеле Меркель из-за заявлений о необходимости пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит ЕС. На ситуацию также отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости