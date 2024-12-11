Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия научилась влиять на выборы в западных странах с помощью новых технологий. По ее словам, сегодняшние методы оценки честности голосов устарели в ЕС.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас во время мероприятия POLITICO's P28 event прокомментировала ситуацию с выборами в Румынии, результаты которых были отменены из-за внешнего влияния.

"Я вижу примеры из Румынии, но также и из других частей, что россияне действительно сломали код по поводу того, как влиять на выборы", — говорит Каллас.

Каллас выразила свою обеспокоенность по поводу влияния новых технологий на демократию, которые активно использует Россия.

"Демократия основана на доверии, и если вы больше не можете доверять выборам, то как вы можете доверять результатам?" — спрашивает главная дипломат ЕС.

Каллас подчеркнула, что сегодняшние методы определения того, можно ли считать выборы свободными и честными, устарели и не учитывают новые технологии, используемые для влияния на выборы.

"Я думаю, что мы должны воспринимать их очень серьезно", — подытожила бывший премьер Эстонии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маргарита Симоньян набросилась на Брюссель с критикой и обвинениями по вмешательству в выборы в Румынии. По ее словам, именно Запад повлиял на отмену результатов в Румынии, а не Москва.

Также "Комментарии" писали о Кае Каллас, которая заткнула рот Ангеле Меркель из-за заявлений о необходимости пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит ЕС. На ситуацию также отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон.