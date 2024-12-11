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Slava Kot
Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия научилась влиять на выборы в западных странах с помощью новых технологий. По ее словам, сегодняшние методы оценки честности голосов устарели в ЕС.
Кая Каллас. Фото из открытых источников
Кая Каллас во время мероприятия POLITICO's P28 event прокомментировала ситуацию с выборами в Румынии, результаты которых были отменены из-за внешнего влияния.
Каллас выразила свою обеспокоенность по поводу влияния новых технологий на демократию, которые активно использует Россия.
Каллас подчеркнула, что сегодняшние методы определения того, можно ли считать выборы свободными и честными, устарели и не учитывают новые технологии, используемые для влияния на выборы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маргарита Симоньян набросилась на Брюссель с критикой и обвинениями по вмешательству в выборы в Румынии. По ее словам, именно Запад повлиял на отмену результатов в Румынии, а не Москва.
Также "Комментарии" писали о Кае Каллас, которая заткнула рот Ангеле Меркель из-за заявлений о необходимости пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит ЕС. На ситуацию также отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон.
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