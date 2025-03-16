О чем говорят протесты в Венгрии и Сербии: какие будут последствия

15 марта 2025 года у друзей Путина – Виктора Орбана в Венгрии и Александра Вучича в Сербии – внутри их стран что-то начало рушиться. Пока Орбан произносил очередной ультиматум ЕС о невозможности вступления Украины в блок, Будапешт разразился протестами: более 50 тысяч венгров требовали его отставки. В это же время в Белграде сотни тысяч сербов вышли против Вучича из-за коррупции и трагедии в Новом Саде. Два пророссийских лидера столкнулись с народным гневом. Устоят ли они перед давлением массового недовольства? О чем говорят массовые недовольства политикой двух лидеров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Протесты в Венгрии и Сербии

Власть Орбана и Вучича уже не так крепка, как раньше

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко так прокомментировал ситуацию:

"Массовые протесты против Виктора Орбана в Венгрии и Александара Вучича в Сербии свидетельствуют об обострении внутриполитического кризиса в двух странах, наиболее пророссийских в Центральной Европе. Эти события отражают общую тенденцию роста общественного недовольства авторитарными тенденциями и коррупцией, а также демонстрируют влияние международных процессов на внутреннюю политику государств".

По словам эксперта, Орбан удерживает власть путем жесткого контроля за медиа, судебной системой и электоральной инженерией. Однако массовые протесты на 50 тысяч человек – это значительный сигнал, что его контроль дает трещину. Его ультиматумы по отношению к Украине уже вызвали недовольство в Брюсселе, и ЕС мог бы активнее надавить на Будапешт. Однако ключевым является вопрос, перерастут ли эти протесты в долгосрочную мобилизацию оппозиции, останутся ли разовым всплеском.

"Соответственно, есть факторы, которые могут шатнуть ситуацию, как в одну, так и в другую стороны. Ослабляет Орбана: экономическая ситуация (Венгрия испытывает проблемы из-за сокращения финансирования ЕС); внутренние разногласия в партии "Фидес"; радикализация общественного запроса на смену власти. Содержанию Орбаном власти способствуют: полный контроль над СМИ; отсутствие сильной оппозиционной альтернативы; поддержка большого числа консервативного электората. Учитывая это, если протесты продолжатся, Орбан может прибегнуть к тактике частичных уступок (например, кадровые изменения в правительстве), чтобы избежать полной дестабилизации", – отметил Игорь Петренко.

По его мнению, ситуация в Белграде выглядит еще более серьезно, поскольку сотни тысяч протестующих на улицах – это беспрецедентное количество. Вучич строит режим на балансировке между пророссийским и проевропейским курсом, но коррупционные скандалы и трагедия в Новом Саде подрывают доверие даже среди его сторонников.

"К падению Вучича могут привести: массовость протестов (уже гораздо больше, чем в Венгрии); утрата поддержки силовиков или внутренние расколы в правительстве; усиление давления ЕС и США (которые уже разочарованы Вучичем). Наряду с этим есть факторы, способствующие удержанию власти Вучичем: контроль над полицией и спецслужбами; раздробленная оппозиция; влияние России, которая может присоединить финансовые и политические ресурсы к его поддержке. Однако если ситуация продолжит обостряться, Вучич может пойти на досрочные выборы или даже попробовать силовой сценарий, но все равно это будет крайне сильный удар. В целом эти протесты очерчивают несколько важных тенденций: 1) рост антироссийских настроений в Центральной Европе (Орбан и Вучич являются главными союзниками Кремля в регионе, и их ослабление – это удар по российскому влиянию) 2) усиление роли гражданского общества (несмотря на авторитарные тенденции, люди готовы выходить на улицы и вы; 3) потенциальный политический сдвиг, ведь если Орбан и Вучич не справятся с кризисами, следующие выборы могут принести более проевропейские правительства", – отметил эксперт.

Подытоживая Игорь Петренко отметил, что ситуация остается динамичной: оба лидера имеют шансы удержаться, но эти события показывают, что их власть уже не так прочна, как раньше.

Ситуация в Венгрии и Сербии несколько отличается

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отметил, что разворачивавшиеся 15 марта события имеют очень знаковый характер, ведь они произошли практически синхронно в двух столицах двух стран, лидеры которых проявляли системно и достаточно длительный период времени антиевропейскую политику, а, скорее, даже пророссийскую политику. Это очень контрастирует с быстро меняющимися общеевропейскими трендами.

Эксперт сразу обратил внимание, что ситуация в Венгрии и Сербии разная.

"Во-первых, Венгрия в рамках развития Европейского Союза и объединения большего количества стран в определенный исторический период времени стала полноценным членом как европейского сообщества, так и, например, Шенгенской зоны. Лишь неподдержка Орбаном в Венгрии общеевропейских рекомендаций по визовой политике, например для граждан Беларуси и России, привела к тому, что в Брюсселе все чаще поднимается вопрос исключения Венгрии из Шенгенской зоны. Мы прекрасно понимаем, что не поддерживающие это и не находящиеся в орбите Орбана политические элиты понимают, что достаточно легко потерять все те преимущества, которые Будапешт получил после членства в ЕС. Сейчас очень важно это удержать. Поэтому, если Орбан продолжит свою антиевропейскую, пророссийскую политику, Венгрия потеряет все эти достижения. Не являясь сателлитом других экономических, территориальных или военных союзов, потеряв поддержку Брюсселя, это будет существенная деградация страны. Это все основные течения, которые влияют на нынешнюю акцию протеста. Все остальное – это только поводы. И в данном случае, когда Европа после последних изменений очень быстро адаптируется под новые вызовы и угрозы, исходящие, прежде всего, от России, соглашаться с этой системной пророссийской позицией Орбана вряд ли она захочет", – отметил эксперт.

Он продолжает, обвинения Орбана в том, что якобы протестные акции устроенные на американские деньги какими-то агентами влияния являются ничем иным, как месседжами для своего ядерного электората, на который опирается Орбан.

"По моему субъективному мнению, количество сторонников Орбана существенно уменьшается. И оппозиция, с которой он сейчас сталкивается, достаточно аргументирована, потому что 12 вопросов, которые лидер оппозиции предложил дать на рассмотрение населению и по результатам этого опроса уже формировать аргументированную претензию к власти, является более, чем политическим и весомым шагом для продолжения политики давления на действующую власть и политики изменения политического устройства. В свою очередь, если судить по заявлениям Орбана, он не намерен идти на уступки. Поэтому конфронтация внутри страны увеличится, но, мне кажется, не в пользу Орбана. Безусловно, у него есть власть и у него есть ядерный электорат. Безусловно, у него есть инструменты влияния и желание действовать. Он может прекратить работу очень многих иностранных организаций или уменьшить их финансирование или создавать любое силовое или юридическое давление на оппозицию, но все это не поможет премьеру в случае, если его политика останется прежней", – отметил Владислав Дзивидзинский.

Эксперт отметил, что его прогноз по Будапешту, что в случае продолжения данной риторики Орбаном и системной работы оппозиции, даже при политическом давлении, ситуация в Венгрии будет накаляться до политической конфронтации, уже начавшегося политического кризиса. И, если Орбан не изменит свою политику, уличные протесты могут повторяться, а их радикальность будет только увеличиваться, что может привести к перевыборам как наиболее логичному решению политического кризиса. Но все это зависит, прежде всего, от самого Орбана.

Владислав Дзивидзинский отметил, что ситуация в Сербии немного иначе. Ведь количество протестующих действительно чрезвычайно велико.

"В свое время мне пришлось считать количество участников на разных революциях в Украине и очень субъективно и поверхностно, но, на первый взгляд, количество протестующих в Сербии действительно превышает 100 тысяч, а то и 150 тысяч. Если даже официально МВД Сербии заявило о 107 тысячах участников, а некоторые неофициальные источники говорят, что в акциях протеста могли участвовать даже 200-250 тысяч участников. Это очень большое количество. Это движущая сила для любой страны, которая может изменить политическое устройство и мы видим, что хотя политика Вучича тоже остается пророссийской и антиевропейской, все равно решения его не являются столь радикальными и не направлены на конфронтацию. Он выступил дважды перед протестующими. Он не выставлял никаких силовых инструментов влияния на протестующих. И в его официальных заявлениях мы слышим, что власти услышали требования и готовы к ним прислушаться. Это означает, что Вучич больше боится акций протеста и, откровенно говоря, Сербия не имеет защиты общеевропейских каких-либо традиций, законов, нормативов, как Венгрия и которые могли бы оградить президента Сербии от очень быстрой радикальной и неправовой смены власти. Поэтому я оцениваю определенный политический испуг от столь масштабной акции у Вучича и ситуация там может развиваться по совершенно иному сценарию, чем в Венгрии", – говорит эксперт.

По его словам, главная причина недовольства населения, если рассмотреть структурный состав протестующих в Сербии, лежит именно в несогласии с официальной политикой власти.

"До конца непонятно, на какие шаги пойдет Вучич и какая будет реакция протестующих. Ситуация там может развиваться либо радикальнее, либо более латентно. Потому что если сейчас он объявил об уступках, то он может использовать технологию затягивания времени, пообещать что-то митингующим, а со временем системно работать над тем, чтобы такие акции протеста не имели успеха, или с течением времени, или действуя на те или иные группы протестующих из-за удовлетворения их требований или давления или любых других инструментов. Есть еще другой аспект. Мы не понимаем, какой будет реакция России. Москва может бросить большие силы в поддержку как Орбана, так и Вучича, чтобы расшатать внутриевропейское единство. Чтобы не позволить Европе стремительно и эффективно объединяться против российской угрозы. Поэтому это тот фактор, который тоже влияет на конечную ситуацию в Сербии", – подытожил Владислав Дзивидзинский.

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