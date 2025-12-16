В ЕС выступили с новым ультиматумом в адрес РФ: почему "показуха" Путина не пройдет

Европейский Союз продолжает активные усилия по усилению давления на Россию с целью достижения для Украины справедливого и продолжительного мира. В рамках этого ЕС готовит новый пакет санкций против Москвы, который должен вынудить российскую сторону садиться за переговорный стол и искать реальные пути завершения войны. Об итогах последней встречи представителей США, ЕС и Украины в Берлине сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. По ее словам, переговоры прошли конструктивно, и европейские страны продолжат совместную работу по политике давления на Россию.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

"Россия должна испытывать постоянное давление, чтобы сесть за стол переговоров — не для показухи, а для получения результатов", — подчеркнула фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что Европа готова повышать экономическую цену агрессии России и новый пакет санкций станет частью этого подхода. Это решение дополняет уже существующие меры, в частности, долгосрочное блокирование российских активов в ЕС.

Президент Комиссии напомнит, что активы российского Центробанка в Евросоюзе были заморожены еще 12 декабря, и эта заморозка теперь будет действовать на неопределенный срок, в отличие от предыдущей практики, когда необходимо было подтверждать ограничения каждые шесть месяцев.

Ранее "Комментарии" уже писали , что ночью на вторник, 16 декабря, российские войска совершили серию атак беспилотниками на территории Одесской области. К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, враг продолжает терроризировать регион, запуская ударные дроны по объектам гражданской и экономической инфраструктуры.