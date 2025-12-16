У ЄС виступили із новим ультиматумом на адресу РФ: чому "показуха" Путіна не пройде

Європейський Союз продовжує активні зусилля для посилення тиску на Росію з метою досягнення для України справедливого та тривалого миру. У рамках цього ЄС готує новий пакет санкцій проти Москви, який має змусити російську сторону сідати за переговорний стіл і шукати реальні шляхи завершення війни. Про підсумки останньої зустрічі представників США, ЄС та України у Берліні повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, переговори пройшли конструктивно, і європейські країни продовжать спільну роботу над політикою тиску на Росію.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

"Росія має відчувати постійний тиск, щоби сісти за стіл переговорів – не для показухи, а для отримання результатів", — наголосила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що Європа готова підвищувати економічну ціну агресії Росії, і новий пакет санкцій стане частиною цього підходу. Це рішення доповнює вже існуючі заходи, зокрема довгострокове блокування російських активів у ЄС.

Президентка Комісії нагадає, що активи російського Центробанку в Євросоюзі були заморожені ще 12 грудня, і це заморожування тепер діятиме на невизначений термін, на відміну від попередньої практики, коли необхідно було підтверджувати обмеження кожні шість місяців.

Раніше "Коментарі" вже писали, що вночі проти вівторка, 16 грудня, російські війська здійснили серію атак безпілотниками на території Одеської області. На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ворог продовжує тероризувати регіон, запускаючи ударні дрони по об’єктах цивільної та економічної інфраструктури.