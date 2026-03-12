В ЕС задумались об ослаблении санкций против РФ: президент Евросовета сделал заявление

Международное сообщество не должно даже задумываться о том, чтобы ослаблять давление на Москву и обязано продолжать контроль за соблюдением ограничений на цену российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации президента Европейского совета Антониу Кошта в сети Х.

Антониу Кошта. Фото: из открытых источников

По словам Кошты, во время встречи представители стран "Большой семерки" сосредоточили внимание на возможных последствиях событий в Иране и на Ближнем Востоке.

Главной задачей, по его мнению, остается минимизация влияния кризиса на глобальную безопасность и мировой энергетический рынок.

Во время обсуждения также затрагивался вопрос стабильности поставок энергоресурсов. Кошта отметил, что этот аспект остается одним из ключевых для стран Евросоюза и партнеров.

Вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он напомнил участникам встречи о важности обеспечения устойчивых поставок энергии.

Особое внимание, по его словам, уделяется безопасности судоходства через Ормузский пролив, который играет стратегическую роль для мировой экономики и глобальных поставок нефти.

Кошта акцентировал, что контроль за соблюдением установленного потолка цен на российскую нефть остается важным инструментом давления.

"Обеспечение соблюдения граничной цены на нефть поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России. Сейчас не время ослаблять санкции против России", — высказался Кошта.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли США снимают санкции с РФ: о чем говорят намеки Трампа. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировали ситуацию.



