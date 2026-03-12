logo_ukra

У ЄС задумалися про послаблення санкцій проти РФ: президент Євроради зробив заяву

Антоніу Кошта закликає європейців не втрачати стійкість у питанні санкційної політики щодо РФ

12 березня 2026, 07:03
Кравцев Сергей

Міжнародне співтовариство не повинно навіть замислюватися над тим, щоб послаблювати тиск на Москву і зобов'язане продовжувати контроль за дотриманням обмежень на ціну російської нафти. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації президента Європейської ради Антоніу Кошта у мережі Х.

За словами Кошти, під час зустрічі представники країн "Великої сімки" зосередили увагу на можливих наслідках подій в Ірані та на Близькому Сході.

Головним завданням, на його думку, залишається мінімізація впливу кризи на глобальну безпеку та світовий енергетичний ринок.

Під час обговорення також порушувалося питання стабільності постачання енергоресурсів. Кошта зазначив, що цей аспект залишається одним із ключових для країн Євросоюзу та партнерів.

Разом із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн він нагадав учасникам зустрічі про важливість забезпечення стійких постачань енергії.

Особлива увага, за його словами, приділяється безпеці судноплавства через Ормузьку протоку, яка відіграє стратегічну роль для світової економіки та глобального постачання нафти.

Кошта наголосив, що контроль за дотриманням встановленої стелі цін на російську нафту залишається важливим інструментом тиску.

"Забезпечення дотримання граничної ціни на нафту допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії. Зараз не час послаблювати санкції проти Росії", — сказав Кошта.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи США справді знімають санкції з РФ: про що говорять натяки Трампа. Експерти в ексклюзивному інтерв'ю детально проаналізували ситуацію.




Джерело: https://x.com/eucopresident/status/2031763365589123299
