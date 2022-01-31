В ЕС заявили, что готовы к остановке поставок газа Россией в Европу

Европейский Союз осознает риск остановки или существенного сокращения поставок Россией газа и уже рассматривает варианты на случай, если это произойдет. Как передает портал "Комментарии", такую позицию в своем блоге выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Представитель Евросоюза отметил, что Брюссель рассматривает разные варианты, как поддержать Украину, если Россия пойдет в наступление и российские войска вторгнуться в Украину. При этом отдельно прорабатываются варианты, как быть, если Москва прибегнет к газовому шантажу и существенно сократит или и вовсе отменить поставки газа в ЕС.

Жозеп Боррель подчеркнул, Европа готова и к такому повороту событий, если дипломатия себя не оправдает.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности заявил, что в Евросоюзе рассматривают такие страны, как США, Катар и Азербайджан, как такие, которые могут подстраховать в случае, если Россия сократит поставки газа.

Боррель отметил, Евросоюз готов ввести санкции против России, если Москва отдаст приказ российским войскам пойти в наступление на Украину. Глава европейской дипломатии назвал Украина соседом ЕС, от безопасности которого зависит безопасность самого Евросоюза. Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

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