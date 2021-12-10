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В ЕС заявили, что «Минск» зашел в тупик из-за России

Евросоюз заявляет, что Нормандский формат и переговорный процесс в ТГК Россия завели в тупик отказом признавать себя стороной конфликта на востоке Украины

сегодня, 11:29
Автор:

Кравцев Сергей
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В Европейском Союзе заявляют, что Нормандский формат и переговоры в ТГК зашли в тупик и фактически оказались заморожены из-за отказа РФ признавать себя стороной конфликта на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", заявление ЕС, озвученное на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, цитирует "Укринформ".

В ЕС заявили, что «Минск» зашел в тупик из-за России

Флаг ЕС. ФОТО: GETTY IMAGES

В заявлении говорится, что именно по вине России фактически заблокирована работа "Нормандского формата". Также европейцы считают, что встречи участников Трехсторонней контактной группы давно нее проводятся. Потому что именно Россия, как участник переговоров, не настроена на конструктив.

ЕС призвал Россию отказаться от планов по усилению напряженности на границе с Украиной. Также в ЕС напомнили, что Россия два года назад оказалась одной из сторон, которая подписалась под документом "Общие согласованные выводы". С того времени никаких подвижек в урегулировании конфликта на востоке Украины не произошло. Встречи в "Нормандском формате" также не проводятся. Высказывается против проведения "Нормандии" именно Россия. Блокировка все договорённостей происходит именно на политическом уровне, по вине именно России.

В Евросоюзе также высказали обеспокоенность тем, что именно при поддержке Москвы пророссийские боевики продолжают обстрелы территорий. К тому же сама Россия стягиванием войск к украинской границе не способствует улучшению ситуации.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3366349-evrosouz-zaaviv-so-rosia-zavela-minsk-i-normandi-u-gluhij-kut.html
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