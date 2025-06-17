В ЕС ждут мирное соглашение РФ и Украины: кто вновь хочет покупать российский газ

Европейский Союз должен быть открыт для возобновления импорта российского природного газа в будущем. Это будет возможно, если между Россией и Украиной будет достигнуто мирное соглашение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала госсекретарь Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер, сообщает Reuters.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Европейская комиссия намерена 17 июня предложить правовые меры для введения запрета с целью прекращения зависимости ЕС от российских энергоносителей к концу 2027 года.

"Мы систематически взвесим все предложения, а затем определимся с нашей позицией", — заявила Цехетнер.

Таким образом она прокомментировала предложение Еврокомиссии.

"Но уже сейчас ясно, что когда война наконец закончится, это то, что мы должны будем принять во внимание при оценке ситуации", — сказала Цехетнер.

При этом в разговоре с дипломатами Евросоюза журналисты выяснили, что Цехетнер на закрытой встрече министров энергетики стран ЕС 16 июня обратила внимание на необходимости пересмотра запрета в случае достижения мирного соглашения по Украине, однако ни одно другое государство-член не призывало к тому же.

Венгрия и Словакия отклонили план запрета российского импорта. Предложения Еврокомиссии, которые должны быть опубликованы 17 июня, разработаны таким образом, чтобы они могли стать законом при одобрении усиленного большинства стран, то есть одна или две страны не смогли бы их заблокировать.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что возобновление импорта российского газа в будущем будет "крайне неразумным решением", даже если на Украине будет достигнуто мирное соглашение.

"Я думаю, это означало бы повторение ошибок, которые мы совершили в прошлом", — сказал он.

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