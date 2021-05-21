В еще одной стране Евросоюза предлагают узаконить ЛГБТ-партнерство: где именно

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Вечканова Елена
Европа постепенно
становится более безопасной зоной для людей гомосексуальной ориентации. 21 мая
стало известно, что литовское правительство готовит к голосованию законопроект,
который частично касается и представителей ЛГБТ-сообщества. Информацию сообщает
литовское издание "Delfi".
В Литве хотят узаконить однополое партнерство. Фото: Shutterstock
В основе
документа — признание определения "партнерство", что, по сути, является
гражданским браком. Однако официальное партнерство предлагают узаконить как для
гетеросексуальных, так и для гомосексуальных пар.
Составители
законопроекта отмечают, что любые подобные отношения не являются браком в
прямом смысле этого слова. При этом партнерство подразумевает совместное
проживание, эмоциональную привязанность между двумя людьми, взаимодоверие и
т.п.
Интересно, что
так называемый "институт партнерства" был анонсирован в Литве еще две десятка
лет назад. По официальным данным, на территории страны проживает почти 600
тысяч граждан, которые находятся в отношениях, но не состоят в браке. Узаконивание
партнерства смогло бы решить многие проблемы — включая представительство друг
друга в тех же сложных медицинских ситуациях.
По словам спикера
литовского Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, главной причиной необходимости
принятия такого закона является отказ от стигматизации отдельных представителей
общества. В частности, это касается и людей, состоящих в ЛГБТ-отношениях.
Другие политики,
в частности консервативных взглядов, отзываются об инициативе весьма позитивно.
Считается, что таким образом Литва сможет продемонстрировать свое развитие,
принятие разнообразных взглядов на жизнь и еще больше отойти от тоталитаризма,
навязанного ранее коммунистическими установками.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Украине наконец-то сняли запрет для гомосексуалов на участие в донорстве крови. Больше деталей — в нашем материале.
Также предлагаем ознакомиться с результатами исследования о самочувствии гомосексуальных подростков в украинских школах.
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