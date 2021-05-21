В еще одной стране Евросоюза предлагают узаконить ЛГБТ-партнерство: где именно

Европа постепенно становится более безопасной зоной для людей гомосексуальной ориентации. 21 мая стало известно, что литовское правительство готовит к голосованию законопроект, который частично касается и представителей ЛГБТ-сообщества. Информацию сообщает литовское издание "Delfi".



В Литве хотят узаконить однополое партнерство. Фото: Shutterstock

В основе документа — признание определения "партнерство", что, по сути, является гражданским браком. Однако официальное партнерство предлагают узаконить как для гетеросексуальных, так и для гомосексуальных пар.

Составители законопроекта отмечают, что любые подобные отношения не являются браком в прямом смысле этого слова. При этом партнерство подразумевает совместное проживание, эмоциональную привязанность между двумя людьми, взаимодоверие и т.п.

Интересно, что так называемый "институт партнерства" был анонсирован в Литве еще две десятка лет назад. По официальным данным, на территории страны проживает почти 600 тысяч граждан, которые находятся в отношениях, но не состоят в браке. Узаконивание партнерства смогло бы решить многие проблемы — включая представительство друг друга в тех же сложных медицинских ситуациях.

По словам спикера литовского Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, главной причиной необходимости принятия такого закона является отказ от стигматизации отдельных представителей общества. В частности, это касается и людей, состоящих в ЛГБТ-отношениях.

Другие политики, в частности консервативных взглядов, отзываются об инициативе весьма позитивно. Считается, что таким образом Литва сможет продемонстрировать свое развитие, принятие разнообразных взглядов на жизнь и еще больше отойти от тоталитаризма, навязанного ранее коммунистическими установками.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине наконец-то сняли запрет для гомосексуалов на участие в донорстве крови. Больше деталей — в нашем материале.

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