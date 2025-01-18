В Эстонии назвали причину, почему не будут закрывать границу с РФ

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Кравцев Сергей
В Эстонии есть план на тот случай, если потребуется закрыть эстонско-российскую границу, но такой шаг спровоцировал бы волну миграции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в передаче Esimene stuudio на канале ETV сделал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс, пишет "ERR".
Эстония. Фото из открытых источников
Закрытие эстонско-российской границы может вызвать нашествие мигрантов, сообщил Ляенеметс, отвечая на вопрос ведущего о том, почему граница между Эстонией и Россией остается открытой, если Россия наносит ущерб собственности Эстонии, перерезая необходимые для энергоснабжения морские кабели.
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Как пишет издание Politico, город Нарва в Эстонии, расположенный на границе с Россией, стал центром противостояния постоянным провокациям со стороны Москвы. В частности, РФ прибегает к таким провокациям, как глушение навигации и использование беспилотников.
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