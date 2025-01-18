В Эстонии назвали причину, почему не будут закрывать границу с РФ

В Эстонии есть план на тот случай, если потребуется закрыть эстонско-российскую границу, но такой шаг спровоцировал бы волну миграции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в передаче Esimene stuudio на канале ETV сделал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс, пишет "ERR".

Эстония. Фото из открытых источников

Закрытие эстонско-российской границы может вызвать нашествие мигрантов, сообщил Ляенеметс, отвечая на вопрос ведущего о том, почему граница между Эстонией и Россией остается открытой, если Россия наносит ущерб собственности Эстонии, перерезая необходимые для энергоснабжения морские кабели.

"У нас есть план на случай, если нам понадобится закрыть эту границу. Вопрос только в том, сможет ли закрытие границы заставить россиян передумать? Нет, не заставит. Может ли закрытие границы привести к еще большему натиску мигрантов, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем. Но, если это произойдет, мы должны учитывать то, что нам нужно будет тратить на это ресурсы безопасности. Это будет иметь очень большие затраты для общества. Разумно ли это? Нет, не разумно", – сказал министр.

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Как пишет издание Politico, город Нарва в Эстонии, расположенный на границе с Россией, стал центром противостояния постоянным провокациям со стороны Москвы. В частности, РФ прибегает к таким провокациям, как глушение навигации и использование беспилотников.



