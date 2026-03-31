В Эстонии объявили воздушную тревогу: что произошло

В ночь на 31 марта в Эстонии объявили воздушную тревогу из-за появления нескольких неизвестных беспилотников, двигавшихся в направлении воздушного пространства страны.

В Эстонии объявили воздушную тревогу.

Как пишет эстонское общественное вещание ERR, первоначально предупреждение прозвучало в восточных и западных уездных районах Вирумаа. Затем тревогу расширили на центральные и южные регионы страны, поскольку военные продолжали отслеживать движение объектов в небе.

По информации Вооруженных сил Эстонии, несколько беспилотников пересекли границу и вошли в воздушное пространство государства. Несмотря на это, ни один из дронов не был сбит. Около шести утра военные объявили об отмене воздушной тревоги после завершения мониторинга ситуации.

Инцидент повлиял и на гражданскую авиацию. Самолет авиакомпании Finnair, выполнявший рейс из Хельсинки в Тарт, был вынужден развернуться в воздухе после получения предупреждения. Утренний обратный рейс из Тарта в Хельсинки, запланированный на 05:40, также отменили.

Воздушная тревога в Эстонии произошла на фоне серии инцидентов с беспилотниками в Балтии. 30 марта Национальные вооруженные силы Латвии сообщили об обнаружении неизвестного дрона вблизи границы с Россией. Кроме того, на прошлой неделе несколько сбившихся с курса во время атак в районе Санкт-Петербурга беспилотников упали на территории Латвии и Эстонии.

