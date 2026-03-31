В Естонії оголосили повітряну тривогу: що сталося

У ніч проти 31 березня в Естонії оголосили повітряну тривогу через появу кількох невідомих безпілотників, які рухалися у напрямку повітряного простору країни.

Як пише естонське суспільне мовлення ERR, спочатку попередження пролунало у східних та західних районах повіту Вірумаа. Згодом тривогу розширили на центральні та південні регіони країни, оскільки військові продовжували відстежувати рух об’єктів у небі.

За інформацією Збройних сил Естонії, кілька безпілотників перетнули кордон і увійшли до повітряного простору держави. Попри це, жоден з дронів не був збитий. Близько шостої ранку військові оголосили про скасування повітряної тривоги після завершення моніторингу ситуації.

Інцидент вплинув і на цивільну авіацію. Літак авіакомпанії Finnair, який виконував рейс із Гельсінкі до Тарту, був змушений розвернутися в повітрі після отримання попередження. Ранковий зворотний рейс із Тарту до Гельсінкі, який був запланований на 05:40, також скасували.

Повітряна тривога в Естонії сталася на тлі серії інцидентів з безпілотниками в регіоні Балтії. 30 березня Національні збройні сили Латвії повідомили про виявлення невідомого дрона поблизу кордону з Росією. Крім того, минулого тижня кілька безпілотників, що збилися з курсу під час атак у районі Санкт-Петербурга, впали на території Латвії та Естонії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія 31 березня атакувала Україну дронами та авіабомбами.

Також "Коментарі" писали, що в МЗС України відреагували на падіння дронів у Фінляндії.