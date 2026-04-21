В Эстонии поразили заявлением об угрозе вторжения Путина в пограничную Нарву: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Эстонии поразили заявлением об угрозе вторжения Путина в пограничную Нарву: что известно

В Нарве есть русскоязычное население, но оно является меньшинством, и эти люди живут в городе уже много лет.

21 апреля 2026, 16:55
Клименко Елена

Чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Украине Аннели Кольк заявила, что сообщение о возможной подготовке Россией гибридной операции против Эстонии с использованием так называемой "Нарвской народной республики" является элементом продолжительной информационной кампании Кремля. По ее словам, подобные нарративы систематически распространяются годами с целью создания напряжения внутри эстонского общества и формирования представления о внутренних конфликтах.

Дипломатка подчеркнула, что такие заявления не отражают реальную ситуацию. Нарва является полноценным эстонским городом, функционирующим в правовом и политическом поле Европейского Союза и НАТО. Несмотря на географическую близость к российской границе, это не изменяет ее статус. Она подчеркнула, что вопрос безопасности Нарвы фактически является частью более широкого контекста безопасности всего Альянса и ЕС.  

Кольк отметила, что в городе действительно проживает значительное количество русскоязычных жителей, однако они не составляют большинство и являются частью многонациональной структуры населения, сформированной исторически. Подобные языковые сообщества существуют и в других странах Восточной Европы, переживших советский период.  

Она также напомнила, что после обновления независимости Эстонии в 1991 году часть жителей осталась без гражданства, получив статус постоянных резидентов ЕС. При этом, по ее словам, социальная и инфраструктурная ситуация в Нарве постепенно меняется: растет доля эстонскоязычного населения, открываются образовательные и культурные учреждения, в частности, подразделения Тартуского университета и Академии внутренней безопасности.

По мнению посла, эти процессы свидетельствуют о постепенной интеграции города в общенациональное пространство и естественное изменение языковой среды.

Портал "Комментарии" уже писал, что, по данным Reuters, Российская Федерация планирует с 1 мая остановить транспортировку казахстанской нефти в Германию через нефтепровод "Дружба". Речь идет о поставках, которые осуществляются по северному маршруту трубопроводной системы через территорию Польши.



