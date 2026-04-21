logo_ukra

BTC/USD

75913

ETH/USD

2311.35

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС У Естонії вразили заявою про ризик вторгнення Путіна: що відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

У Естонії вразили заявою про ризик вторгнення Путіна: що відбувається

У Нарві є російськомовне населення, але воно є меншістю, і ці люди мешкають у місті вже протягом багатьох років

21 квітня 2026, 17:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявила, що повідомлення про можливу підготовку Росією гібридної операції проти Естонії із використанням так званої "Нарвської народної республіки" є елементом тривалої інформаційної кампанії Кремля. За її словами, подібні наративи систематично поширюються роками з метою створення напруги всередині естонського суспільства та формування уявлення про внутрішні конфлікти.

У Естонії вразили заявою про ризик вторгнення Путіна: що відбувається

Фото: з відкритих джерел

Дипломатка наголосила, що такі заяви не відображають реальної ситуації. Нарва є повноцінним естонським містом, яке функціонує в правовому та політичному полі Європейського Союзу та НАТО. Попри географічну близькість до російського кордону, це не змінює її статусу. Вона підкреслила, що питання безпеки Нарви фактично є частиною ширшого контексту безпеки всього Альянсу та ЄС. 

Кольк зазначила, що в місті справді проживає значна кількість російськомовних мешканців, однак вони не становлять більшості та є частиною багатонаціональної структури населення, сформованої історично. Подібні мовні спільноти існують і в інших країнах Східної Європи, які пережили радянський період. 

Вона також нагадала, що після відновлення незалежності Естонії у 1991 році частина мешканців залишилася без громадянства, отримавши статус постійних резидентів ЄС. При цьому, за її словами, соціальна та інфраструктурна ситуація в Нарві поступово змінюється: зростає частка естонськомовного населення, відкриваються освітні та культурні установи, зокрема підрозділи Тартуського університету та Академії внутрішньої безпеки.

На думку посла, ці процеси свідчать про поступову інтеграцію міста в загальнонаціональний простір і природну зміну мовного середовища.

Портал "Коментарі" вже писав, що, за даними Reuters, Російська Федерація планує з 1 травня зупинити транспортування казахстанської нафти до Німеччини через нафтопровід "Дружба". Йдеться про постачання, яке здійснюється північним маршрутом трубопровідної системи через територію Польщі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини