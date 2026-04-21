Путін знайшов новий спосіб покарати Німеччину за допомогу Україні: що відомо
Путін знайшов новий спосіб покарати Німеччину за допомогу Україні: що відомо

Постачання казахстанської нафти до Німеччини здійснюється через північний маршрут нафтопроводу «Дружба», що проходить територією Польщі

21 квітня 2026, 16:10
Клименко Елена

За даними Reuters, Російська Федерація планує з 1 травня зупинити транспортування казахстанської нафти до Німеччини через нафтопровід "Дружба". Йдеться про постачання, яке здійснюється північним маршрутом трубопровідної системи через територію Польщі.

Як повідомляють джерела видання, оновлений графік транспортування вже був переданий як казахстанській, так і німецькій сторонам. Водночас у Кремлі заявили, що не мають офіційної інформації щодо можливого припинення експорту. Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що питання потребує додаткової перевірки і наразі не підтверджене.

Обсяги постачання казахстанської нафти до Німеччини демонстрували зростання. У 2025 році через "Дружбу" було транспортовано близько 2,146 млн тонн сировини, що еквівалентно приблизно 43 тисячам барелів на добу. Це на понад 40% більше, ніж роком раніше, що свідчить про посилення енергетичної співпраці між країнами.

Основним напрямком поставок є нафтопереробний завод у місті Шведт на північному сході Німеччини. Після 2022 року він припинив закупівлю російської нафти та перейшов на альтернативні джерела постачання, зокрема казахстанську сировину. Частина активів, пов’язаних із російською компанією "Роснефть", тоді була передана під тимчасове управління уряду Німеччини в рамках реакції на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Можливе припинення транзиту може вплинути на енергетичні потоки в регіоні та змінити баланс постачання нафти до європейських НПЗ.

Портал "Коментарі" писав, що правоохоронці на Полтавщині зуміли попередити потенційно масштабний теракт, до якого був причетний 17-річний учень випускного класу. Замість підготовки до завершення школи підліток опинився втягнутим у протиправну діяльність, організовану через російські спецслужби.



