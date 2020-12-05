В Эстонии усиливают карантин

В Эстонии не спадает количество инфицированных коронавирусной инфекцией. В связи с пандемией, в стране решили еще больше ужесточить карантинные ограничения. Все магазины должны быть заполнены людьми не больше половины, точки общественного питания должны закрываться до 22:00.

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает издание Err.ee, карантинные ограничения также коснулись фирм, которые работают в сфере услуг.

Бары и другие развлекательные заведения, не должны работать по ночам. Если раньше требования касались запрета после 00.00, то с сегодняшнего дня все должны быть закрыты после 22:00. В целом изменения не коснулись работы кинотеатров и концертных площадок, вводится только ограничения не работать заведениям ночью. В Эстонии, согласно статистике, продолжает расти количество инфицированных и, таким образом, власти пытаются погасить пик заболеваемости.

Напомним, "Комментарии" писали, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Ґебреесус анонсировал вероятный исход эпидемии коронавируса. По его мнению именно положительные результаты испытаний вакцин в последние недели стали первым шагом к победе над COVID-19. Также Тедрос Аданом Ґебреесуспризвал правительства государств, а также ООН финансировать в медицину и, в частности, вакцинацию во избежание последующих эпидемий.













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