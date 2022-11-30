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Главная Новости Мир ЕС В Еврокомиссии оправдались за ошибку Урсулы фон дер Ляен о потерях ВСУ в сто тысяч
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В Еврокомиссии оправдались за ошибку Урсулы фон дер Ляен о потерях ВСУ в сто тысяч

Озвученная Урсулой фон дер Ляен цифра была взята из внешних источников и касалась потерь убитыми и ранеными и "призвана показать жестокость России"

сегодня, 20:06
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Автор:

Лиля Воробьева

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 30 ноября, озвучила ошибочную информацию о потерях ВСУ. Ее уже забрали из официального заявления политика. Об этом сообщила заместитель главного представителя Еврокомиссии и директор по вопросам политической коммуникации Дана Спинант в своем Twitter.

В Еврокомиссии оправдались за ошибку Урсулы фон дер Ляен о потерях ВСУ в сто тысяч

Урсула фон дер Лиен

Спинант в своем заявлении сообщила, что в заявлении была "неточность" в цифрах. Кроме этого, она поблагодарила всех, кто указал на эту ошибку.

Она пояснила, что цифра, которую фон дер Ляен назвала в своем выступлении, взята из внешних источников и должна была касаться потерь убитыми и ранеными. Ее назвали, "чтобы показать жестокость России".

 Следовательно, слова президентки Европейской комиссии были исправлены и опубликованы без каких-либо данных о потерях Украины – как среди гражданских, так и среди военных.

Отметим, что 30 ноября Урсула фон дер Ляен заявила, что потери украинской армии якобы составили 100 тысяч человек убитыми. На это отреагировали в ОП и сообщили, что всю достоверную статистику имеет только главнокомандующий.

 Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ЕС предлагает создать специализированный суд России и ее преступлений. 30 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала создать специализированный суд по расследованию российских военных преступлений в Украине. Именно из-за действий россиян Урсула фон дер Ляен призывает создать специальный суд, который будет расследовать преступные действия РФ. Пока неизвестно, по какой методике будет базироваться трибунал для Путина и работа Международного суда. Президент Еврокомиссии считает, что это может быть гибридная система на основе правовой системы Украины и процессуальных правил ЕС.



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Источник: https://twitter.com/DanaSpinant/status/1597895208582381569
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