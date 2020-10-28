В Еврокомиссии призвали страны ЕС принять новые меры в связи с пандемией

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Татьяна Лозовенко
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для борьбы с пандемий нужно принять дополнительные карантинные меры в странах Европейского Союза. Об этом она написала в Twitter.
Фото: РБК
По ее словам, мир стремительно погружается в новую волну инфекции и скорость ее распространения беспокоит ЕС. Европейские страны должны ускорить обмен информацией и внедрить новые ограничения для обеспечения безопасности людей, заявляет Урсула фон дер Ляйен. Она призвала граждан всех стран использовать защитные средства, избегать больших скоплений людей, закрытых помещений и ограничить круг контактов.
Глава Еврокомиссии напомнила, что странам ЕС предоставят 100 млн евро на покупку экспресс-тестов на антитела.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Европарламенте назвали 86 человек, которые причастны к фальсификациям на выборах в Беларуси.
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