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Главная Новости Мир ЕС В Еврокомиссии призвали страны ЕС принять новые меры в связи с пандемией
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В Еврокомиссии призвали страны ЕС принять новые меры в связи с пандемией

Глава Еврокомиссии просит усилить карантин в странах ЕС из-за распространения коронавируса

сегодня, 18:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для борьбы с пандемий нужно принять дополнительные карантинные меры в странах Европейского Союза. Об этом она написала в Twitter.

В Еврокомиссии призвали страны ЕС принять новые меры в связи с пандемией

Фото: РБК

По ее словам, мир стремительно погружается в новую волну инфекции и скорость ее распространения беспокоит ЕС. Европейские страны должны ускорить обмен информацией и внедрить новые ограничения для обеспечения безопасности людей, заявляет Урсула фон дер Ляйен. Она призвала граждан всех стран использовать защитные средства, избегать больших скоплений людей, закрытых помещений и ограничить круг контактов. 

Глава Еврокомиссии напомнила, что странам ЕС предоставят 100 млн евро на покупку экспресс-тестов на антитела.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Европарламенте назвали 86 человек, которые причастны к фальсификациям на выборах в Беларуси. 



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