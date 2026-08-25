В Еврокомиссии сделали Украине болезненное предупреждение: что точно не стерпят партнеры

Европейская комиссия отреагировала на масштабную антикоррупционную операцию "Форест Гамп", привлекшую внимание к событиям в высших эшелонах власти Украины. В Брюсселе заявили, что знают о последних событиях, однако воздержались от комментариев по конкретному расследованию.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

В то же время, в Еврокомиссии четко напомнили Киеву об одном из ключевых принципов, который будет иметь определяющее значение на пути Украины к членству в Европейском Союзе. Речь идет о политике нулевой терпимости к коррупции.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что борьба с коррупцией является центральным элементом для любого государства, стремящегося стать членом ЕС. По его словам, этот процесс не ограничивается отдельными громкими операциями или уголовными делами.

От страны-кандидата ожидают постоянной и системной работы: эффективного предотвращения коррупции, качественных расследований, привлечения виновных к ответственности, борьбы с отмыванием денег и соблюдения принципа верховенства права.

Отдельный акцент в Брюсселе сделали на независимости украинских антикоррупционных институтов. В Еврокомиссии подчеркнули, что их роль должна быть защищена, так как именно такие органы являются одним из краеугольных элементов правовой системы Украины как будущего государства-члена ЕС.

Фактически, реакция Брюсселя на "Форест Гамп" свелась к четкому сигналу: ЕС не вмешивается в конкретные уголовные производства, но внимательно следит за тем, насколько государство способно обеспечить независимую работу антикоррупционной системы.

Для Украины этот вопрос имеет не только внутриполитическое значение. Борьба с коррупцией остается одним из базовых условий европейской интеграции, а все попытки ослабить независимость соответствующих органов могут стать серьезным сигналом для Брюсселя.

Также издание "Комментарии" сообщало – НАБУ и САП просто ждут": нардеп Гончаренко отреагировал на заявления Зеленского о выборах и антикоррупционных органах.



