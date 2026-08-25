В Єврокомісії зробили Україні болюче попередження: що точно не стерплять партнери

Європейська комісія відреагувала на масштабну антикорупційну операцію "Форест Гамп", яка привернула увагу до подій у вищих ешелонах влади України. У Брюсселі заявили, що знають про останні події, однак утрималися від коментарів щодо конкретного розслідування.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Водночас у Єврокомісії чітко нагадали Києву про один із ключових принципів, який матиме визначальне значення на шляху України до членства в Європейському Союзі. Йдеться про політику нульової терпимості до корупції.

Представник Єврокомісії наголосив, що боротьба з корупцією є центральним елементом для будь-якої держави, яка прагне стати членом ЄС. За його словами, цей процес не обмежується окремими гучними операціями чи кримінальними справами.

Від країни-кандидата очікують постійної та системної роботи: ефективного запобігання корупції, якісних розслідувань, притягнення винних до відповідальності, боротьби з відмиванням грошей і дотримання принципу верховенства права.

Окремий акцент у Брюсселі зробили на незалежності українських антикорупційних інституцій. У Єврокомісії підкреслили, що їхня роль має бути захищена, адже саме такі органи є одним із наріжних елементів правової системи України як майбутньої держави-члена ЄС.

Фактично реакція Брюсселя на "Форест Гамп" звелася до чіткого сигналу: ЄС не втручається у конкретні кримінальні провадження, але уважно стежить за тим, наскільки держава здатна забезпечити незалежну роботу антикорупційної системи.

Для України це питання має не лише внутрішньополітичне значення. Боротьба з корупцією залишається однією з базових умов європейської інтеграції, а будь-які спроби послабити незалежність відповідних органів можуть стати серйозним сигналом для Брюсселя.

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