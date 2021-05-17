В Европарламенте подготовили рекомендации об отношениях с Россией

Комитет Европарламента по международным делам создал пять рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с Россией. Документ опубликован на сайте комитета.

Европарламент создал рекомендации для ЕС об отношениях с Россией. Фото: kommersant.ru

Всего в рекомендациях говорится о противодействии политике российской власти, которую в документе называют агрессивной, и поддержку гражданского общества в России.

Первый принцип предполагает "сдерживания российской угрозы". Документ отмечает, что НАТО и ЕС должны максимально противодействовать агрессивной политике России. Важной задачей организаций должно стать "возвращение оккупированных территорий" Украины. Чтобы этого достичь, против России могут использовать санкции и ограничения. Например, страну могут отключить от системы SWIFT.

Во втором принципе речь идет о борьбе с "гибридными угрозами", которые могут поступать от РФ.

Третий принцип предполагает "действия в защиту демократии". В документе уточняется, что действия стоит согласовывать с США. Речь идет о санкциях, международных расследованиях, поддержке правозащитников.

Четвертый принцип поддерживает демократию. Так возникло предложение создать "Свободное российское телевидение", которое не будет транслировать пропаганду.

В пятом пункте говорится о поддержке демократии в соседних странах и укреплении сотрудничества со странами "Восточного партнерства". Как сообщается в документе, данная инициатива может простимулировать народ России поддержать демократию.

Однако все эти пункты носят только рекомендационный характер.

Напомним, Европейский союз уверен, что Россия начала постепенное поглощение части неподконтрольных Украины территорий Донбасса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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