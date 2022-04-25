В Европе модернизируют железные дороги, дороги, порты для военных нужд: что это значит

Страны Европы предоставляют Украине вооружение для защиты от российской агрессии. Для улучшения транспортировки тяжелой техники и вооружения в ЕС планируется реконструировать железную дорогу и автодороги. Известно о том, сколько передаст странам Фонд военной мобильности ЕС.

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В настоящее время Евросоюз уже отобрал 22 проекта по улучшению инфраструктуры для военных и гражданских целей, то есть модернизации для двойного использования дорог обычным транспортом и военной техникой. С 339 млрд евро от Фонда 160 млрд евро будет потрачено на реконструкцию железной дороги.



"На фоне российской агрессии понятно, как важно было принять отдельное решение для проектов военной мобильности, и я надеюсь, что все государства-члены будут использовать его как можно более эффективно для увеличения европейского потенциала", — сказал руководитель генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии Генрик Гололей.

Соучредитель Аналитического консалтингового агентства "Украинская Фабрика Мнения", кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко говорит, что 12 из первых 22 отобранных проектов содержат улучшение железнодорожной инфраструктуры в Германии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Бельгии, Италии, Франции, Португалии, Словении и Венгрии.

"Постепенно война начинает менять даже пейзаж Европы. Дорог в ней станет больше и учитываться при их строительстве будет необходимость передвижения по ним военной техники. Как по автодорогам, так и железнодорожной сетью. Евросоюз увидел потребность ускорить финансирование инфраструктуры двойного назначения через вторжение РФ в Украину", — отметил эксперт.

Германия получит 50 млрд евро для обновления инфраструктуры коридора Северное море—Балтийский коридор, чтобы порты могли принимать грузовые поезда гражданского и военного назначения длиной 740 м. Длина большинства грузовых поездов в Европе достигает почти 600 метров, поэтому инфраструктура железнодорожных станций часто не соответствует.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio считает, что Европе выгодно локализовать военные действия внутри Украины, поэтому готовность европейских стран подготовить железнодорожные пути к доставке военного оборудования свидетельствует о том, что они защищают свои страны от переноса военных действий на их территории.

"В долгосрочной перспективе это дает четкий ориентир, что войну не планируют заканчивать. Кроме того, тот факт, что Россия продолжает экспортировать нефтепродукты в Европу, а Европа продолжает это принимать, заставляет задуматься о целях войны. Не является ли целью войны сама война? Финансирование проектов по реконструкции железнодорожных путей не обещает мира в Украине и нацеленность договариваться. Политики планируют поддерживать экономическую активность стран путем ведения войны. Ведь всем известно, что в войне выигрывает тот, чья экономика продолжает функционировать", — говорит эксперт и добавляет, что в американских работах аналитиков инвестиционных фондов или аналитиков криптосектора из США упоминается о войне в Европе без уточнения об Украине.

То есть, или Украину на западе полноценно воспринимают европейским государством, или всем очевидно, что будет распространение войны за пределы нашей страны, добавляет аналитик. Что касается сроков проведения такой реконструкции, то дать какой-то анализ трудно, уверен эксперт, поскольку есть немало факторов, которые на это будут влиять. Среди них длина железнодорожных и автодорог в странах, которые будут перестраиваться в первую очередь, развитие событий в Украине с учетом непредсказуемости действий нападающей стороны и непонимание реальных целей войны.

Есть информация о том, кому выделят средства в первую очередь:

— менеджеру бельгийских железных дорог Infrabel в сумме почти 5 млн евро на строительство четырех длинных путей в городе Монтцен для размещения 740-метровых поездов между портом Антверпена и немецкой границей.

– менеджеру итальянской железнодорожной инфраструктуры RFI 4 млрд. евро на модернизацию станций Понтедера и Пальманова.

— администрации португальского порта Авейру выделят 7,5 млрд. евро на интермодальный терминал и расширение железной дороги.

— словенскому порту Копер в сумме 20 млрд. евро на улучшение морской и наземной доступности.

– Венгрии 3 млрд. евро на адаптацию железнодорожных станций TEN-T на западе.

— финскому агентству транспортной инфраструктуры Väylävirasto почти 15 млрд евро на электрификацию железной дороги Лаурила-Торнио-Хапаранда и 7 млрд на улучшение развязки Ориткари.

– Эстонии 31 млрд. евро для соединения с крупнейшей военной базой в Тапе.

– менеджеру Литовских железных дорог LTG Infra почти 13 млрд. на модернизацию грузового комплекса в Палемонасе.

— министерству транспорта Латвии 5 млрд. на интеграцию требований военной мобильности в местную часть проекта Rail Baltica.

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