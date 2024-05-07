В Европе рассказали, когда Украина и Россия могут начать переговоры о транзите газа

В Европейском Союзе считают, что Украина может начать переговоры с Россией о транзите газа в Европу после того, как Москва выведет свои войска с украинских территорий. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.



Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Фото из открытых источников

В комментарии "РБК-Украина" Кадри Симсон назвала условия при которых Украина может вести переговоры с Россией.

"Контракт с Украиной истекает в декабре. Мы не просим наших партнеров (Украину) вести переговоры с Россией. Но первые переговоры должны состояться после того, как Россия выведет свои войска из Украины", — сказала Симсон.

По словам еврокомиссара, Европа до сих пор получает российский газ благодаря его транспортировке через два газопровода, которые проходят по территории Украины и Турции. Однако после прекращения поставок газа через территорию Украины ЕС будет искать альтернативные варианты для таких стран как Австрия и Словакия.

"Мы упорно работали над тем, чтобы развивать этот альтернативный инфраструктурный потенциал. И мы готовы к сокращению поставок", — подчеркнула Кадри Симсон.

Еврокомиссар добавила, что Россия еще в 2023 году решила сократить поставки газа в Европу, чтобы манипулировать ценами на европейском рынке. По словам Симсона, отказ от российского газа "будет дорого" стоить, однако страны ЕС "готовы к этому".

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