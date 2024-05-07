В Европе рассказали, когда Украина и Россия могут начать переговоры о транзите газа

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Slava Kot
В Европейском Союзе считают, что Украина может начать переговоры с Россией о транзите газа в Европу после того, как Москва выведет свои войска с украинских территорий. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Фото из открытых источников
В комментарии "РБК-Украина" Кадри Симсон назвала условия при которых Украина может вести переговоры с Россией.
По словам еврокомиссара, Европа до сих пор получает российский газ благодаря его транспортировке через два газопровода, которые проходят по территории Украины и Турции. Однако после прекращения поставок газа через территорию Украины ЕС будет искать альтернативные варианты для таких стран как Австрия и Словакия.
Еврокомиссар добавила, что Россия еще в 2023 году решила сократить поставки газа в Европу, чтобы манипулировать ценами на европейском рынке. По словам Симсона, отказ от российского газа "будет дорого" стоить, однако страны ЕС "готовы к этому".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европа после "газовой иглы" Кремля все сильнее впадает в новую зависимость от России.
Также "Комментарии" писали о компании "Нафтогаз Украины", которая сделала новое заявление о тарифах для населения Украины.
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