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Главная Новости Мир ЕС В Европе завершили строительство нового газопровода: помогут ли поставки отказаться от российского газа
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В Европе завершили строительство нового газопровода: помогут ли поставки отказаться от российского газа

Газопровод в Болгарию работает в тестовом режиме, прокачивать значительные объемы начнут в октябре

сегодня, 10:30
Автор:

Козлова Альбіна
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8 июля завершено строительство нового трубопровода для природного газа из Азербайджана в Болгарию, не получающую российский газ с апреля после отказа платить за него в рублях. Об этом пишет АР.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул важность нового трубопровода, поскольку Греция стремится стать региональным энергетическим транспортным узлом. По его словам, Европа должна отреагировать на шантаж Кремля прекратить продавать энергоресурсы, которые российские власти используют как рычаг для политического давления.

В Европе завершили строительство нового газопровода: помогут ли поставки отказаться от российского газа

Фото иллюстративное / Pixabay

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирилл Петков подчеркнул, что трубопровод станет альтернативным источником поставки газа с Ближнего Востока, вместо российского.

Известно, что трубопровод имеет протяженность 182 километра (115 миль) и тянется от северо-восточного греческого города Комотини до Старой Загоры в центральной Болгарии. Его начальная мощность составляет 3 млрд кубометров газа в год, в дальнейшем можно будет прокачивать до 5 млрд кубометров. Тестовые прокачки через газопровод начались с июня 2022 года. Трубопровод строили с 2019 года, это часть проекта "Южный газовый коридор".

Греция стремится стать энергетическим центром для Балкан, используя ископаемое топливо из Каспийского моря и юго-восточного Средиземноморья, а также потенциально возобновляемую энергию из Египта. Кроме того, в стране строят терминал сжиженного природного газа у северо-восточного порта Александруполис, близ Комотини, который обеспечит дополнительный газ для нового греческо-болгарского трубопровода.

Как писал портал, известно, какие страны продолжают покупать российские нефть и газ и сколько зарабатывает россия на экспорте.



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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-greece-bulgaria-moscow-20079c6a7092ac12340569fe776e9f6b
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