В Еврораде заявили о приближении дня, когда Украина будет в ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель поздравил Украину с Днем независимости и заявил, что близится день, когда Украину можно будет приветствовать в Европейском Союзе.

ЕС поздравил Украину с Днем независимости. Фото из открытых источников

"Дорогие украинцы, ваше мужество является для нас примером, а ваша жертвенность – уроком смирения. Вы напоминаете нам, что свобода – это то, за что нужно бороться. Мы будем стоять на вашей стороне, пока вы не победите. И приближается день, когда мы будем приветствовать вас в ЕС. Там, куда вы принадлежите", – подчеркнул Шарль Мишель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинским военнослужащим на территориях Курской области РФ следует строить траншеи и противотанковые заграждения, заявили американские чиновники, военные и эксперты, с которыми пообщалась газета The New York Times. Как пишет газета, в Курской области ВСУ пока не создали систему оборонительных траншей и не обустраивали противотанковые заграждения. "Если ВСУ не будут защищать территорию с помощью траншей и мин, то удержать территорию Курской области будет практически невозможно", — заявил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области не проводится ради усиления переговорной позиции Украины для предстоящих переговоров с Россией. По словам Владимира Зеленского цель наступления ВСУ в Курской области состоит в пополнении обменного фонда, нанесении превентивного удара, чтобы предотвратить наступление РФ на Сумскую область, а также в том, чтобы показать российскому обществу, что для российского диктатора "дороже оккупация территории Украины, чем защита собственного населения".