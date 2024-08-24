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В Еврораде заявили о приближении дня, когда Украина будет в ЕС

Евросоюз поздравил украинцев с Днем независимости

24 августа 2024, 23:49
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Марьян Ощановский

Президент Европейского совета Шарль Мишель поздравил Украину с Днем независимости и заявил, что близится день, когда Украину можно будет приветствовать в Европейском Союзе.

В Еврораде заявили о приближении дня, когда Украина будет в ЕС

ЕС поздравил Украину с Днем независимости. Фото из открытых источников

"Дорогие украинцы, ваше мужество является для нас примером, а ваша жертвенность – уроком смирения. Вы напоминаете нам, что свобода – это то, за что нужно бороться. Мы будем стоять на вашей стороне, пока вы не победите. И приближается день, когда мы будем приветствовать вас в ЕС. Там, куда вы принадлежите", – подчеркнул Шарль Мишель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинским военнослужащим на территориях Курской области РФ следует строить траншеи и противотанковые заграждения, заявили американские чиновники, военные и эксперты, с которыми пообщалась газета The New York Times. Как пишет газета, в Курской области ВСУ пока не создали систему оборонительных траншей и не обустраивали противотанковые заграждения. "Если ВСУ не будут защищать территорию с помощью траншей и мин, то удержать территорию Курской области будет практически невозможно", — заявил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области не проводится ради усиления переговорной позиции Украины для предстоящих переговоров с Россией. По словам Владимира Зеленского цель наступления ВСУ в Курской области состоит в пополнении обменного фонда, нанесении превентивного удара, чтобы предотвратить наступление РФ на Сумскую область, а также в том, чтобы показать российскому обществу, что для российского диктатора "дороже оккупация территории Украины, чем защита собственного населения".



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Источник: https://x.com/CharlesMichel?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1827284638080835630%7Ctwgr%5Efec16bdff948e27be47d5067f1806fe0efd6ac0c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2024%2F08%2F24%2F7192747%2F
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