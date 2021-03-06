В Евросоюзе назвали очередной рычаг давления на Россию

Скандально известный российский газопровод "Северный поток-2", который строится в обход Украины, может стать еще одним способом регулирования агрессии РФ в мире. Такое предположение высказал глава Европейской народной партии в Европарламенте Мартин Вебер, сообщает "РБК-Украина".

Евросоюз отыскал еще один рычаг давления на Россию. Фото из открытых источников

По словам политика, газотранспортный комплекс — не что иное, как "рычаг влияния" на Россию. При этом Вебер отмечает, что регулировать как раз-таки с помощью "Северного потока-2" можно будет вопросы внешней политики, в том числе и касающиеся Украины.

К подобным действиям правительствам европейских стран Мартин Вебер предлагает прибегнуть, если строительство газопровода не остановится даже после объявленных санкций. В случае отказа российского правительства сотрудничать по общим правилам и проявлять себя в качестве потенциального партнера для Евросоюза, работу "Северного потока-2" будут всячески ограничивать. Разумеется, это принесет для РФ дополнительные неудобства, в том числе и в экономическом плане.

"Тогда это будет ответственность Кремля", — резюмировал Вебер.

При этом европейский чиновник отмечает, что многим его коллегам пора открыто признать собственную наивность во взглядах на Россию и проявлять больше решительности насчет принимаемых санкционных решений.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Владимир Зеленский считает строительство российского газопровода угрозой не только для украинской экономики, но и для Европы в целом. По мнению главы государства, "Северный поток-2" способен нанести ощутимый удар по энергетической сферы западных партнеров.

К слову, за газопровод уже прочно взялись американские власти. При этом строительство комплекса все еще отстаивает Германия. Причины этого ищите в нашем материале.

Также на портале можно узнать, какой договор способен "убить" "Северный поток-2", по мнению эксперта.

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