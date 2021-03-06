В Евросоюзе назвали очередной рычаг давления на Россию

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Вечканова Елена
Скандально
известный российский газопровод "Северный поток-2", который строится в обход
Украины, может стать еще одним способом регулирования агрессии РФ в мире. Такое
предположение высказал глава Европейской народной партии в Европарламенте
Мартин Вебер, сообщает "РБК-Украина".
Евросоюз отыскал еще один рычаг давления на Россию. Фото из открытых источников
По словам
политика, газотранспортный комплекс — не что иное, как "рычаг влияния" на
Россию. При этом Вебер отмечает, что регулировать как раз-таки с помощью "Северного
потока-2" можно будет вопросы внешней политики, в том числе и касающиеся Украины.
К подобным
действиям правительствам европейских стран Мартин Вебер предлагает прибегнуть,
если строительство газопровода не остановится даже после объявленных санкций. В
случае отказа российского правительства сотрудничать по общим правилам и
проявлять себя в качестве потенциального партнера для Евросоюза, работу "Северного
потока-2" будут всячески ограничивать. Разумеется, это принесет для РФ дополнительные
неудобства, в том числе и в экономическом плане.
При этом европейский
чиновник отмечает, что многим его коллегам пора открыто признать собственную
наивность во взглядах на Россию и проявлять больше решительности насчет принимаемых
санкционных решений.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, что Владимир Зеленский считает строительство российского газопровода угрозой не только для украинской экономики, но и для Европы в целом. По мнению
главы государства, "Северный поток-2" способен нанести ощутимый удар по
энергетической сферы западных партнеров.
К слову, за
газопровод уже прочно взялись американские власти. При этом строительство
комплекса все еще отстаивает Германия. Причины этого ищите в нашем материале.
Также на портале
можно узнать, какой договор способен "убить" "Северный поток-2", по мнению эксперта.
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