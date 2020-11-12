В Евросоюзе объяснили, почему не планируют закупать российскую вакцину от коронавируса

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Сергей Медведев
Руководство Евросоюза не рассматривает Россию в качестве поставщика вакцины от коронавируса. В своих планах закупок вещества для прививок Еврокомиссия ориентируется прежде всего на европейских производителей. С таким заявлением выступил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. Журналисты задали вопрос чиновнику, почему вакцина из РФ не поступит в пользование жителям Европы, если по заявленным данным, ее эффективность выше, чем у других производителей.
При этом представитель ЕК подчеркнул, что Брюссель продолжает вести переговоры с различными компаниями, которые работают над вакцинами от коронавируса.
Напомним, что не все страны ЕС игнорируют вакцину "Спутник V". В частности, правительство Венгрии решило вести параллельные переговоры с РФ о поставках вакцины.
Как сообщал портал "Комментарии", Европейский союз намерен подписать контракт на поставку 300 миллионов доз вакцины против коронавируса. Её разработали, испытали и начали производить американская Pfizer и немецкая BioNTech. В компаниях уверяют, что эксперименты доказали эффективность прививок на уровне 90%.
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