В Евросоюзе объяснили, почему не планируют закупать российскую вакцину от коронавируса

Руководство Евросоюза не рассматривает Россию в качестве поставщика вакцины от коронавируса. В своих планах закупок вещества для прививок Еврокомиссия ориентируется прежде всего на европейских производителей. С таким заявлением выступил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. Журналисты задали вопрос чиновнику, почему вакцина из РФ не поступит в пользование жителям Европы, если по заявленным данным, ее эффективность выше, чем у других производителей.

"Мы много раз объясняли, что наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе", — сказал он.

При этом представитель ЕК подчеркнул, что Брюссель продолжает вести переговоры с различными компаниями, которые работают над вакцинами от коронавируса.

Напомним, что не все страны ЕС игнорируют вакцину "Спутник V". В частности, правительство Венгрии решило вести параллельные переговоры с РФ о поставках вакцины.

Как сообщал портал "Комментарии", Европейский союз намерен подписать контракт на поставку 300 миллионов доз вакцины против коронавируса. Её разработали, испытали и начали производить американская Pfizer и немецкая BioNTech. В компаниях уверяют, что эксперименты доказали эффективность прививок на уровне 90%.

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