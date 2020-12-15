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Главная Новости Мир ЕС В Евросоюзе в срочном порядке решили одобрить вакцину Pfizer
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В Евросоюзе в срочном порядке решили одобрить вакцину Pfizer

Вакцину Pfizer в Европе намерены легализовать еще до массовых гуляний в рождественские праздники

сегодня, 16:31
Автор:

Сергей Медведев

Сроки поджимают. Видимо, таким лозунгом руководствуются некоторые функционеры Еврокомиссии, которые хотят ускорить законность поставок прививок от коронавируса на благо жителей Европы. По меньшей мере, об этом свидетельствуют действия главной Евроструктуры по здравоохранению — европейское агентство по лекарственным средствам собирается одобрить вакцину от коронавируса компании Pfizer уже на следующей неделе.

В Евросоюзе в срочном порядке решили одобрить вакцину Pfizer

Такую информацию публикует издание  "Bild" ссылаясь на источники в Еврокомиссии и правительстве Германии.

Ожидается, что решение касательно препарата озвучат до наступления католического Рождества – 23 декабря. Уже с  26 декабря  намечен старт  массовой прививочной кампании  на территории Германии.

Также отмечается, что немецкий министр здравоохранения Йенс Спан частично подтвердил эту информацию. В то же время он не смог назвать точную дату старта вакцинации, но предположил, что она начнется в течение четырех дней после одобрения препарата.

Тем временем портал "Комментарии" уже сообщал, что многих украинцев волнует вопрос, можно ли предотвратить заболевание и уберечься от ужасных последствий инфекции. Руководитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин рассказал, когда в Украине начнут вакцинировать население против коронавирусного заболевания. По его словам, ориентировочная дата — 1 марта 2021 года. Однако, дата может измениться, в случае задержек препарата. 

Напомним, что ранее "Комментарии" писали, что вакцинация украинцев против коронавирусной инфекции будет проводиться в три этапа. Первыми препарат от COVID-19 получат медицинские работники, военнослужащие, находящиеся в зоне ООС, работники социальной сферы, а также жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых). Этот этап проведут, когда Украина получит вакцину в количестве, достаточном не более чем для 10% населения страны.
 



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Источник: https://www.bild.de/politik/2020/politik/exklusiv-impfstoff-zulassung-noch-am-23-dezember-74471126.bild.html
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