В Финляндии внезапно возжелали открыть границы с РФ: названо потрясающее условие

Финляндия сохраняет закрытую границу с Россией и не планирует ее открывать без четких гарантий со стороны Москвы. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, сообщает Yle.

Фото: из открытых источников

По его словам, Хельсинки рассматривает возможность возобновления работы границы только при уверенности, что Россия не будет использовать миграционные потоки как инструмент политического давления или гибридного влияния против Финляндии. Речь идет о гарантиях наивысшего политического уровня с российской стороны, исключающих повторение подобных сценариев в будущем.

В ходе публичного обсуждения Стуббу задали вопрос о разнице в подходах соседних стран, в частности, почему Эстония удерживает частично открытые пограничные пункты, тогда как финская сторона полностью приостановила работу границы. В ответ президент подчеркнул, что ситуация с безопасностью в регионе разная, и Финляндия вынуждена учитывать собственные риски.

Он также упомянул свой визит в Литву, где имел возможность увидеть ситуацию на границе с Беларусью. По его словам, там до сих пор фиксируются сложности, связанные с миграционными кризисами, которые используются как инструмент политического давления. Именно этот опыт, по словам Стубба, влияет на осторожную позицию Хельсинки, стремящуюся избежать повторения подобных сценариев на собственной границе.

На фоне этого в информационном пространстве появляются заявления российских пропагандистов о якобы угрозах Финляндии, что некоторые эксперты рассматривают как элемент информационного давления. Аналитики также предупреждают, что подобная риторика может являться частью более широкой стратегии влияния на европейские страны через дестабилизационные инструменты.

"Комментарии" уже писали, что в Украине готовятся масштабные изменения в подходах к мобилизации и организации военной службы. Планируемая реформа армии будет внедряться поэтапно и предполагает существенное обновление как финансовой мотивации военных, так и системы комплектования Вооруженных сил. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко.