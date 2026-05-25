Головна Новини Світ ЄС У Фінляндії раптово забажали відкрити кордони з РФ: названо приголомшливу умову
У Фінляндії раптово забажали відкрити кордони з РФ: названо приголомшливу умову

Кордон із Росією можуть відкрити лише за умови впевненості, що вона не застосовуватиме мігрантів або біженців як інструмент тиску проти Фінляндії

25 травня 2026, 12:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Фінляндія наразі зберігає закритий кордон із Росією та не планує його відкривати без чітких гарантій з боку Москви. Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, повідомляє Yle.

У Фінляндії раптово забажали відкрити кордони з РФ: названо приголомшливу умову

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Гельсінкі розглядає можливість відновлення роботи кордону лише за умови впевненості, що Росія не використовуватиме міграційні потоки як інструмент політичного тиску або гібридного впливу проти Фінляндії. Йдеться про гарантії найвищого політичного рівня з російської сторони, які б виключали повторення подібних сценаріїв у майбутньому.

Під час публічного обговорення Стуббу поставили запитання щодо різниці у підходах сусідніх країн, зокрема чому Естонія утримує частково відкриті прикордонні пункти, тоді як фінська сторона повністю призупинила роботу кордону. У відповідь президент наголосив, що безпекова ситуація у регіоні є різною, і Фінляндія змушена враховувати власні ризики.

Він також згадав свій візит до Литви, де мав можливість побачити ситуацію на кордоні з Білоруссю. За його словами, там і досі фіксуються складнощі, пов’язані з міграційними кризами, які використовуються як інструмент політичного тиску. Саме цей досвід, за словами Стубба, впливає на обережну позицію Гельсінкі, яка прагне уникнути повторення подібних сценаріїв на власному кордоні.

На тлі цього в інформаційному просторі з’являються заяви російських пропагандистів про нібито загрози з боку Фінляндії, що деякі експерти розглядають як елемент інформаційного тиску. Аналітики також попереджають, що подібна риторика може бути частиною ширшої стратегії впливу на європейські країни через дестабілізаційні інструменти.

"Коментарі" вже писали, що в Україні готуються масштабні зміни у підходах до мобілізації та організації військової служби. Запланована реформа армії буде впроваджуватися поетапно та передбачає суттєве оновлення як фінансової мотивації військових, так і системи комплектування Збройних сил. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.



