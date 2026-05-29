logo

BTC/USD

73553

ETH/USD

2003.6

USD/UAH

44.27

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В ФРГ неожиданно изменили отношение к вступлению Украины в ЕС: что заявили
commentss НОВОСТИ Все новости

В ФРГ неожиданно изменили отношение к вступлению Украины в ЕС: что заявили

Берлин стремится обеспечить Украине расширенные возможности представительства в Брюсселе еще до официального вступления в ЕС

29 мая 2026, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ФРГ неожиданно изменили отношение к вступлению Украины в ЕС: что заявили

Фото: из открытых источников

Посол Германии в Киеве Гайко Томс в интервью Европейской правде заявил, что Берлин рассматривает членство Украины в Европейском Союзе как стратегическую цель и стремится максимально ускорить этот процесс.

Дипломат прокомментировал письмо федерального канцлера Германии Фридриха Мерца к руководству ЕС, в котором говорилось об особом подходе к интеграции Украины, в частности идее промежуточного статуса, который был назван "ассоциированным членством".

По словам Томса, инициатива канцлера является специально адаптированным предложением для Украины как государства, которое находится в состоянии войны и нуждается в постоянной международной поддержке. Он отметил, что одним из ключевых элементов этой поддержки является содействие евроинтеграционному пути Киева.

Посол подчеркнул, что правительство Германии рассматривает вступление Украины в ЕС как конечную цель и хочет, чтобы оно состоялось в кратчайшие сроки. Именно поэтому, по его словам, предложения Берлина направлены на ускорение процедуры сближения и расширения участия Украины в европейских институциях еще до формального членства.

Отдельно Томс отметил, что речь идет об уникальном формате взаимодействия, который не планируется применять к другим странам-кандидатам. Такой подход, по его словам, должен отражать особый статус Украины как государства, одновременно проводящего реформы и противостоящего полномасштабной войне.

Он также добавил, что Украина уже демонстрирует заметный прогресс на пути реформ и входит в лидеры среди стран-кандидатов, хотя дальнейшее совершенствование остается необходимым.

Портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация усиливает политическое и военное давление на Беларусь с целью заставить Минск активнее и самостоятельно присоединяться к войне против Украины. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметив, что ситуация вдоль украинско-белорусской границы остается контролируемой, но потенциально опасной. Информацию приводит Радио Свобода.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости