Посол Германии в Киеве Гайко Томс в интервью Европейской правде заявил, что Берлин рассматривает членство Украины в Европейском Союзе как стратегическую цель и стремится максимально ускорить этот процесс.

Дипломат прокомментировал письмо федерального канцлера Германии Фридриха Мерца к руководству ЕС, в котором говорилось об особом подходе к интеграции Украины, в частности идее промежуточного статуса, который был назван "ассоциированным членством".

По словам Томса, инициатива канцлера является специально адаптированным предложением для Украины как государства, которое находится в состоянии войны и нуждается в постоянной международной поддержке. Он отметил, что одним из ключевых элементов этой поддержки является содействие евроинтеграционному пути Киева.

Посол подчеркнул, что правительство Германии рассматривает вступление Украины в ЕС как конечную цель и хочет, чтобы оно состоялось в кратчайшие сроки. Именно поэтому, по его словам, предложения Берлина направлены на ускорение процедуры сближения и расширения участия Украины в европейских институциях еще до формального членства.

Отдельно Томс отметил, что речь идет об уникальном формате взаимодействия, который не планируется применять к другим странам-кандидатам. Такой подход, по его словам, должен отражать особый статус Украины как государства, одновременно проводящего реформы и противостоящего полномасштабной войне.

Он также добавил, что Украина уже демонстрирует заметный прогресс на пути реформ и входит в лидеры среди стран-кандидатов, хотя дальнейшее совершенствование остается необходимым.

Портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация усиливает политическое и военное давление на Беларусь с целью заставить Минск активнее и самостоятельно присоединяться к войне против Украины. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметив, что ситуация вдоль украинско-белорусской границы остается контролируемой, но потенциально опасной. Информацию приводит Радио Свобода.