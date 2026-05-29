У ФРН несподівано змінили ставлення до вступу України до ЄС: що заявили

Посол Німеччини у Києві Гайко Томс в інтерв'ю Європейській правді заявив, що Берлін розглядає членство України в Європейському Союзі як стратегічну мету та прагне максимально прискорити цей процес.

Дипломат прокоментував лист федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до керівництва ЄС, в якому йшлося про особливий підхід до інтеграції України, зокрема ідею проміжного статусу, який був названий "асоційованим членством".

За словами Томса, ініціатива канцлера є спеціально адаптованою пропозицією для України як держави, яка перебуває у стані війни та потребує постійної міжнародної підтримки. Він зазначив, що одним із ключових елементів цієї підтримки є сприяння євроінтеграційному шляху Києва.

Посол наголосив, що уряд Німеччини розглядає вступ України до ЄС як кінцеву мету і хоче, щоб він відбувся у найкоротший термін. Саме тому, за його словами, пропозиції Берліна спрямовані на прискорення процедури зближення та розширення участі України у європейських інституціях ще до формального членства.

Окремо Томс зазначив, що йдеться про унікальний формат взаємодії, який не планується застосовувати до інших країн-кандидатів. Такий підхід, за його словами, повинен відображати особливий статус України як держави, яка одночасно проводить реформи та протистоїть повномасштабній війні.

Він також додав, що Україна вже демонструє помітний прогрес на шляху реформ і входить до лідерів серед країн-кандидатів, хоча подальше вдосконалення залишається необхідним.

