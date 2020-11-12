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В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии (ФОТО)

Офицеры обнаружили несколько гильз возле здания, а местные СМИ опубликовали изображения пулевых отверстий в окнах

сегодня, 12:55
Автор:

Татьяна Лозовенко

Полиция Нидерландов сообщила, что сегодня утром неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии в Гааге. Пресс-секретарь Стивен ван Сантен отметил, что полиция узнала о нападении к 06:00 (05:00 GMT).

В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии (ФОТО)

Фото: New Straits Times

Офицеры обнаружили несколько гильз возле здания, а местные СМИ опубликовали изображения пулевых отверстий в окнах. Никто не пострадал, полиция проводит расследование. Журналисты пытаются получить дополнительную информацию от правоохранителей и посольства, которые сейчас занимаются поиском свидетелей. Мотивы преступников неясны. 

В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии (ФОТО) - фото 2

В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии (ФОТО) - фото 3

Напомним, вчера, 11 ноября, в результате взрыва были ранены как минимум четыре человека во время нападения на немусульманское кладбище в Джидде (Саудовская Аравия), во время церемонии, организованной французским консульством по случаю Дня памяти. Консул Франции в Джидде, французские эмигранты и офицеры из других стран, а также представители Великобритании и Германии были среди тех, кто присутствовал на церемонии. Полиция не сообщает подробности инцидента и занимается расследованием.





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Источник: https://www.devdiscourse.com/article/law-order/1305800-one-nation-one-ration-card-now-in-28-states-and-uts-says-finance-minister
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