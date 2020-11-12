В Гааге обстреляли посольство Саудовской Аравии (ФОТО)

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Татьяна Лозовенко
Полиция Нидерландов сообщила, что сегодня утром неизвестные обстреляли посольство Саудовской Аравии в Гааге. Пресс-секретарь Стивен ван Сантен отметил, что полиция узнала о нападении к 06:00 (05:00 GMT).
Фото: New Straits Times
Офицеры обнаружили несколько гильз возле здания, а местные СМИ опубликовали изображения пулевых отверстий в окнах. Никто не пострадал, полиция проводит расследование. Журналисты пытаются получить дополнительную информацию от правоохранителей и посольства, которые сейчас занимаются поиском свидетелей. Мотивы преступников неясны.
Напомним, вчера, 11 ноября, в результате взрыва были ранены как минимум четыре человека во время нападения на немусульманское кладбище в Джидде (Саудовская Аравия), во время церемонии, организованной французским консульством по случаю Дня памяти. Консул Франции в Джидде, французские эмигранты и офицеры из других стран, а также представители Великобритании и Германии были среди тех, кто присутствовал на церемонии. Полиция не сообщает подробности инцидента и занимается расследованием.
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