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В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с дипломатами ЕС, есть пострадавшие

На церемонии были представители Великобритании, Франции и Германии

сегодня, 17:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

В результате взрыва были ранены как минимум два человека во время нападения на немусульманское кладбище в Джидде (Саудовская Аравия), в среду во время церемонии, организованной французским консульством по случаю Дня памяти, заявили французские офицеры, сообщает New York Times.

В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с дипломатами ЕС, есть пострадавшие

Фото: New York Times

Натали Гуле, французский сенатор и член парламентской группы дружбы между Францией и странами Персидского залива, заявила, что на кладбище, по-видимому, была брошена бомба. По ее словам, есть двое раненых. Консул Франции в Джидде, французские эмигранты и офицеры из других стран, а также представители Великобритании и Германии были среди тех, кто присутствовал на церемонии. Однако Гуле заявила, что не может сообщить подробностей о раненых.

Напомним, в конце октября гражданин Саудовской Аравии ранил охранника во время нападения с ножом на французское консульство в Джидде. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что исламистские боевики обезглавили больше 50 людей перед тем, как расчленить их тела в ходе нападения в Мозамбике. Преступники также похитили несколько женщин, как сообщают СМИ. 


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/11/11/world/middleeast/saudi-france-attack.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
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