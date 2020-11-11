В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с дипломатами ЕС, есть пострадавшие

В результате взрыва были ранены как минимум два человека во время нападения на немусульманское кладбище в Джидде (Саудовская Аравия), в среду во время церемонии, организованной французским консульством по случаю Дня памяти, заявили французские офицеры, сообщает New York Times.

Фото: New York Times

Натали Гуле, французский сенатор и член парламентской группы дружбы между Францией и странами Персидского залива, заявила, что на кладбище, по-видимому, была брошена бомба. По ее словам, есть двое раненых. Консул Франции в Джидде, французские эмигранты и офицеры из других стран, а также представители Великобритании и Германии были среди тех, кто присутствовал на церемонии. Однако Гуле заявила, что не может сообщить подробностей о раненых.

Напомним, в конце октября гражданин Саудовской Аравии ранил охранника во время нападения с ножом на французское консульство в Джидде.



Ранее "Комментарии" сообщали, что исламистские боевики обезглавили больше 50 людей перед тем, как расчленить их тела в ходе нападения в Мозамбике. Преступники также похитили несколько женщин, как сообщают СМИ.

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