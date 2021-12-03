В Греции будут штрафовать тех, кто не хочет вакцинироваться: сколько будут взимать

В одной из стран Европы решили наказывать штрафами тех, кто не хочет делать вакцинацию. Таким образом, там пытаются бороться с эпидемией коронавирусной болезни на фоне появления новой мутации — штамма Омикрон, который уже обнаружили в странах Европы. Речь идет о Греции. Об этом пишет CNBC.



Штрафовать будут население из групп риска, фото из открытых источников

Правительство Греции объявило об обязательной вакцинации населения для старших возрастов. Цель введения ограничений – стремление уменьшить количество инфицированных в государстве. Обязательные прививки греки должны сделать до 16 января 2022 года.

Те граждане в возрасте старше 60 лет, которые не сделают до этого времени хотя бы одну дозу вакцины, будут ежемесячно платить штраф в размере 100 евро (114 долларов). Средства со штрафов правительство направит на финансирование медицинских учреждений.



"Наши сограждане в возрасте от 60 лет, не получившие прививку, должны закрыть первую дозу до 16 января. Они будут иметь абсолютный приоритет. В противном случае ежемесячно будет наложен административный штраф в размере 100 евро. Это не наказание. Это цена здоровья, но и акт справедливости относительно вакцинированных", — пояснил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Twitter.

По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 30 ноября в Греции насчитывалось 7720 новых случаев коронавирусной болезни. Однако правительство считает, что в новогодние и рождественские праздники возрастет количество инфицирований среди населения. Поэтому будут проводить большее количество тестирований.

Сообщается, что в настоящее время вакцинировалось 62% населения Греции двумя дозами, однако этот показатель ниже среднего среди стран Евросоюза. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, средний показатель вакцинации по Европе составляет 66%.

Министерство здравоохранения Греции сообщает, что 520 000 человек в возрасте старше 60 лет не вакцинированы, население Греции 11 миллионов.

Как сообщал портал "Комментарии", в США Омикрон обнаружили у вакцинированного пациента.

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