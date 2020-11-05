В Греции вводится всеобщий карантин из-за коронавируса

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Татьяна Лозовенко
Премьер-министр Греции Кириакос Мисотакис объявил о трехнедельном карантине, который начнется по всей стране с 6 утра в субботу, 7 ноября. Об этом сообщает NTV.
Фото: FootBoom
Начальные школы и детские сады продолжат работать в прежнем режиме. Мичотакис также сообщил, что сотрудникам, которые не могут работать из-за карантина, будут выплачиваться 800 евро в месяц.
В Греции было выявлено 46 тысяч случаев заболевания, 673 человека умерли. Недавно в стране закрыли на карантин три миграционных центра под Афинами из-за вспышек коронавируса COVID-19 среди мигрантов. Это второй карантин в Греции с начала пандемии. Первый вводился в марте-апреле.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в связи с ростом числа заболевших Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения. С таким заявлением выступил главный государственный санитарый врач Виктор Ляшко.
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