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Главная Новости Мир ЕС В Греции вводится всеобщий карантин из-за коронавируса
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В Греции вводится всеобщий карантин из-за коронавируса

Сотрудникам, которые не могут работать из-за карантина, будут выплачиваться 800 евро в месяц

сегодня, 13:05
Автор:

Татьяна Лозовенко

Премьер-министр Греции Кириакос Мисотакис объявил о трехнедельном карантине, который начнется по всей стране с 6 утра в субботу, 7 ноября. Об этом сообщает NTV.

В Греции вводится всеобщий карантин из-за коронавируса

Фото: FootBoom

"Школы будут открыты во время карантина, который продлится до 30 ноября. Дистанционное обучение будет в средних школах и университетах", — сказал премьер-министр.

Начальные школы и детские сады продолжат работать в прежнем режиме. Мичотакис также сообщил, что сотрудникам, которые не могут работать из-за карантина, будут выплачиваться 800 евро в месяц.

"Тому, кто долгое время был безработным и не получал пособие, будет выплачено 400 евро", — отметил он.

В Греции было выявлено 46 тысяч случаев заболевания, 673 человека умерли. Недавно в стране закрыли на карантин три миграционных центра под Афинами из-за вспышек коронавируса COVID-19 среди мигрантов. Это второй карантин в Греции с начала пандемии. Первый вводился в марте-апреле.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в связи с ростом числа заболевших Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения. С таким заявлением выступил  главный государственный санитарый врач Виктор Ляшко.


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