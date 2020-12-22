В Греции запретили колядовать из-за Covid-19

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Ольга Чародий
ФОТО: Из открытых источников
Как заявил заместитель министра
гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, церквям будет разрешено принимать
прихожан только на Рождество, Новый год и Крещение.
Кроме того, в храмах нельзя будет находиться много людей, в малых храмах - не более 25 человек, в больших храмах - не более 50 человек, передает издание Ekathimerini. За новыми ужесточенными карантинными мерами будут следить полиция, и соответствующие органы будут проводить противоэпидемических мер в период рождественско-новогодних праздников. Ранее во вторник греческие власти объявили о более 80 смертей от коронавируса за последние 24 часа. Она также объявила о боле 700 новых случаях заболевания.
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