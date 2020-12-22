В Греции запретили колядовать из-за Covid-19

Каждый год дети и взрослые на рождественские праздники колядуют по домам. В этом году во избежание нового всплеска коронавирусной инфекции, власти Греции запретили по домам колядовать. Во время богослужений в храмах также нужно придерживаться карантинных ограничений и мер.

ФОТО: Из открытых источников

Как заявил заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, церквям будет разрешено принимать прихожан только на Рождество, Новый год и Крещение.

Кроме того, в храмах нельзя будет находиться много людей, в малых храмах - не более 25 человек, в больших храмах - не более 50 человек, передает издание Ekathimerini. За новыми ужесточенными карантинными мерами будут следить полиция, и соответствующие органы будут проводить противоэпидемических мер в период рождественско-новогодних праздников. Ранее во вторник греческие власти объявили о более 80 смертей от коронавируса за последние 24 часа. Она также объявила о боле 700 новых случаях заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, коронавирус исчезнет так неожиданно, как и появился. Именно по этой причине не стоит понапрасну переживать и поддаваться массовой панике. Такое заявление сделал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий на своей странице в социальных сетях. В то же время эксперты уверены, что это поможет не допустить быстрого развития инфекции и возможно даже предотвратит госпитализацию. Информация об этом размещена в газете Il Messaggero, в отчете итальянских ученых из Института фармакологических исследований Марио Негри и больницы Папы Джованни XXIII в Бергамо.

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