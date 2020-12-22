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В Греции запретили колядовать из-за Covid-19

Греческая целевая группа по коронавирусу запретила традиционное колядование в этот рождественский сезон, чтобы предотвратить распространение Covid-19

сегодня, 22:07
Автор:

Ольга Чародий

 Каждый год  дети и взрослые  на  рождественские праздники  колядуют по  домам. В этом  году  во избежание нового всплеска коронавирусной  инфекции,  власти Греции  запретили по  домам колядовать. Во время  богослужений в храмах также  нужно придерживаться карантинных  ограничений  и мер.

В Греции запретили колядовать из-за Covid-19

ФОТО: Из открытых источников

Как заявил заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, церквям будет разрешено принимать прихожан только на Рождество, Новый год и Крещение.

Кроме того,  в храмах нельзя  будет находиться много  людей, в малых  храмах -  не более 25 человек, в  больших  храмах -  не более  50 человек, передает издание Ekathimerini. За новыми ужесточенными карантинными мерами  будут следить полиция, и  соответствующие органы  будут проводить противоэпидемических мер в период рождественско-новогодних праздников. Ранее во вторник греческие власти объявили о более 80 смертей от коронавируса за последние 24 часа. Она также объявила о  боле 700 новых случаях заболевания.

 Ранее издание "Комментарии" сообщало, коронавирус исчезнет так неожиданно, как и появился. Именно по этой причине не стоит понапрасну переживать и поддаваться массовой панике. Такое заявление сделал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий на своей странице в социальных сетях. В то же время эксперты уверены, что это поможет не допустить быстрого развития инфекции и возможно даже предотвратит госпитализацию. Информация об этом размещена в газете Il Messaggero, в отчете итальянских ученых из Института фармакологических исследований Марио Негри и больницы Папы Джованни XXIII в Бергамо. 


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Источник: https://www.ekathimerini.com/260560/article/ekathimerini/news/no-caroling-this-year-greeces-coronavirus-task-force-says
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