В Испании министр призвал граждан употреблять меньше мяса: какая причина

В Испании министр по делам потребителей Альберто Гарсон считает, что граждане должны есть меньше мяса. Чиновник призывает народ признать, что мегафермы оказывают негативное влияние на климатическую ситуацию. Об этом пишет Guardian.

В Испании производят более 7,6 млн тонн мяса, фото из открытых источников

Гарсон говорит, что потребление говядины, выращенной на промышленных мегафермах, влияет на окружающую среду. Поэтому люди должны изменить свои привычки.

Министр сказал, что география страны делает ее чрезвычайно уязвимой к изменению климата. Отказ от развития мегаферм должен замедлить процесс опустынивания и защитить туристическую индустрию.

"Если мы не будем действовать, мы имеем дело не просто с изменением климата – это будет тройной кризис: потеря биоразнообразия; загрязнение и изменение климата. И спания – это страна средиземноморского бассейна – это не Великобритания или Германия – и опустынивание является очень серьезной проблемой для нашей страны, не в последнюю очередь потому, что она очень зависит от туризма. Посещение пустыни не столь привлекательно, как посещение Коста-дель-Соль ", — сказал он.

Министр также обратил внимание на недавнее исследование, где указано, что 20 животноводческих компаний Испании производят больше выбросов парниковых газов, чем Германия, Великобритания или Франция.

Средний испанец съедает более одного килограмма мяса в неделю, хотя пищевое агентство страны рекомендует людям есть от 200 до 500 грамм. Испанцы употребляют больше мяса, чем в любой другой стране ЕС, тут убивают 70 миллионов свиней, коров, овец, коз, лошадей и птиц. Ежегодно производят более 7,6 млн тонн мяса.

Как сообщал портал "Комментарии", продукты питания из насекомых и растений могут производить в России. Там чиновникам предлагают создать условия для производителей альтернативной еды. Представители Российского союза промышленников и предпринимателей разработали план развития рынка сельскохозяйственных и пищевых технологий. В план включено производство альтернативных продуктов питания из белков растений и насекомых.

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