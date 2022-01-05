В Испании на игровой площадке травмировались дети: какая причина

В испанском городе Мислата ветер опрокинул надувной замок для детей, размещавшийся на игровой площадке. В результате инцидента пострадали несколько малолетних. Об этом сообщает polsatnews.



Несколько детей в тяжелом состоянии, фото из открытых источников

Событие произошло 4 января вечером. Сообщается, что всего пострадавших среди малолетних было девять человек. Свидетели вызвали экстренную медицинскую помощь. Детей каретами "скорых" госпитализировали в три местных больницы. У двух девочек в возрасте пяти и восьми лет значительные повреждения, они находятся в тяжелом состоянии в реанимации. У одной из пациенток реанимации врачи диагностировали тяжелую травму головы.



Известно, что площадка была создана импровизированной для развлечений в рамках фестиваля, который проходил в городе по случаю новогодних праздников. От порыва ветра плохо закрепленный надувной игрушечный замок опрокинулся. Часть детей, находившихся на верху замка в это время, упала с высоты и получила ушибы и травмы. Часть детей оказалась под перекинувшимся надувным сооружением. Из-под него их вытаскивали родители и полицейские, дежурившие на месте проведения фестиваля.

Инцидент будут расследовать. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту травмирования несовершеннолетних. Правоохранители собирают свидетельские показания и проверяют соблюдение правил безопасности во время массовых мероприятий.



Как сообщал портал "Комментарии", во время праздника в начальной школе Хилкрест в Тасмании погибли четыре школьника. В Австралии произошла трагедия с детьми, игравшими на надувном замке для прыжков. Четверо детей погибли и четверо получили тяжелые ранения в результате падения.

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