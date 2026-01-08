logo

В Испании резко пошли против Украины: какое важное решение для Киева под угрозой
В Испании резко пошли против Украины: какое важное решение для Киева под угрозой

Лидер "Объединенных левых" Энрике Сантьяго решительно отказался от идеи отправки войск даже после возможного прекращения огня.

8 января 2026, 13:05
Клименко Елена

Правительство Испании сталкивается с серьезным политическим сопротивлением планам отправки войск в Украину после возможного прекращения огня. Лидеры левых партий страны, в частности Podemos и "Объединенные левые", высказали категорическую позицию против любого участия испанских военных в потенциальной миротворческой миссии. Об этом сообщает агентство EFE.

В Испании резко пошли против Украины: какое важное решение для Киева под угрозой

Фото: из открытых источников

Лидер "Объединенных левых" Энрике Сантьяго подчеркнул, что его партия не поддержит развертывание войск в любом случае после прекращения боевых действий.

"Мы не собираемся соглашаться на начало войны", — заявил он, подчеркнув, что отправка солдат может лишь обострить конфликт, а не способствовать его урегулированию.

Схожую позицию заняла и партия Podemos. Лидер политсилы Ионе Беларра отметила, что их сила не поддержит правительственный план, поскольку "мы не хотим способствовать эскалации войны и разжигать конфликт". Обе партии призывают к осторожности и подчеркивают, что любые военные шаги должны рассматриваться только после детального анализа и согласования всех условий.

Накануне глава правительства Испании Педро Санчес после участия во встрече "коалиции решительных" в Париже заявил о намерении обсудить роль Испании в возможной миротворческой миссии в Украине после окончательного согласования прекращения огня. Премьер подчеркнул, что решение по отправке войск будет зависеть от согласования деталей и поддержки большинства парламентских сил.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что Россия не способна достичь своих амбициозных целей по полному захвату Украины. По его словам, несмотря на масштабные военные операции и колоссальные человеческие потери, агрессор не демонстрирует реальные результаты на поле боя и не имеет шансов реализовать планы полного покорения украинского государства.



