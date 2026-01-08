В Испании резко пошли против Украины: какое важное решение для Киева под угрозой

Правительство Испании сталкивается с серьезным политическим сопротивлением планам отправки войск в Украину после возможного прекращения огня. Лидеры левых партий страны, в частности Podemos и "Объединенные левые", высказали категорическую позицию против любого участия испанских военных в потенциальной миротворческой миссии. Об этом сообщает агентство EFE.

Лидер "Объединенных левых" Энрике Сантьяго подчеркнул, что его партия не поддержит развертывание войск в любом случае после прекращения боевых действий.

"Мы не собираемся соглашаться на начало войны", — заявил он, подчеркнув, что отправка солдат может лишь обострить конфликт, а не способствовать его урегулированию.

Схожую позицию заняла и партия Podemos. Лидер политсилы Ионе Беларра отметила, что их сила не поддержит правительственный план, поскольку "мы не хотим способствовать эскалации войны и разжигать конфликт". Обе партии призывают к осторожности и подчеркивают, что любые военные шаги должны рассматриваться только после детального анализа и согласования всех условий.

Накануне глава правительства Испании Педро Санчес после участия во встрече "коалиции решительных" в Париже заявил о намерении обсудить роль Испании в возможной миротворческой миссии в Украине после окончательного согласования прекращения огня. Премьер подчеркнул, что решение по отправке войск будет зависеть от согласования деталей и поддержки большинства парламентских сил.

