logo_ukra

BTC/USD

90072

ETH/USD

3114.8

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС В Іспанії різко пішли проти України: яке важливе рішення для Києва під загрозою
commentss НОВИНИ Всі новини

В Іспанії різко пішли проти України: яке важливе рішення для Києва під загрозою

Лідер "Об’єднаних лівих" Енріке Сантьяго рішуче відмовився від ідеї відправки військ навіть після можливого припинення вогню

8 січня 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Уряд Іспанії стикається з серйозним політичним опором щодо планів відправки військ в Україну після можливого припинення вогню. Лідери лівих партій країни, зокрема Podemos та "Об’єднані ліві", висловили категоричну позицію проти будь-якої участі іспанських військових у потенційній миротворчій місії. Про це повідомляє агенція EFE.

В Іспанії різко пішли проти України: яке важливе рішення для Києва під загрозою

Фото: з відкритих джерел

Лідер "Об’єднаних лівих" Енріке Сантьяго наголосив, що його партія не підтримає розгортання військ у будь-якому випадку після припинення бойових дій.

"Ми не збираємося погоджуватися на початок війни", — заявив він, підкресливши, що відправка солдатів може лише загострити конфлікт, а не сприяти його врегулюванню. 

Подібну позицію зайняла і партія Podemos. Лідерка політсили Іоне Беларра зазначила, що їхня сила не підтримає урядовий план, оскільки "ми не хочемо сприяти ескалації війни та розпалювати конфлікт". Обидві партії закликають до обережності та підкреслюють, що будь-які військові кроки повинні розглядатися лише після детального аналізу та погодження всіх умов.

Напередодні глава уряду Іспанії Педро Санчес, після участі у зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі, заявив про намір обговорити роль Іспанії у можливій миротворчій місії в Україні після остаточного погодження припинення вогню. Прем’єр підкреслив, що рішення щодо відправки військ залежатиме від узгодження деталей та підтримки більшості парламентських сил.

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив переконання, що Росія не здатна досягти своїх амбітних цілей щодо повного захоплення України. За його словами, незважаючи на масштабні військові операції та колосальні людські втрати, агресор не демонструє реальних результатів на полі бою і не має шансів реалізувати плани повного підкорення української держави.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини