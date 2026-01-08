В Іспанії різко пішли проти України: яке важливе рішення для Києва під загрозою

Уряд Іспанії стикається з серйозним політичним опором щодо планів відправки військ в Україну після можливого припинення вогню. Лідери лівих партій країни, зокрема Podemos та "Об’єднані ліві", висловили категоричну позицію проти будь-якої участі іспанських військових у потенційній миротворчій місії. Про це повідомляє агенція EFE.

Фото: з відкритих джерел

Лідер "Об’єднаних лівих" Енріке Сантьяго наголосив, що його партія не підтримає розгортання військ у будь-якому випадку після припинення бойових дій.

"Ми не збираємося погоджуватися на початок війни", — заявив він, підкресливши, що відправка солдатів може лише загострити конфлікт, а не сприяти його врегулюванню.

Подібну позицію зайняла і партія Podemos. Лідерка політсили Іоне Беларра зазначила, що їхня сила не підтримає урядовий план, оскільки "ми не хочемо сприяти ескалації війни та розпалювати конфлікт". Обидві партії закликають до обережності та підкреслюють, що будь-які військові кроки повинні розглядатися лише після детального аналізу та погодження всіх умов.

Напередодні глава уряду Іспанії Педро Санчес, після участі у зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі, заявив про намір обговорити роль Іспанії у можливій миротворчій місії в Україні після остаточного погодження припинення вогню. Прем’єр підкреслив, що рішення щодо відправки військ залежатиме від узгодження деталей та підтримки більшості парламентських сил.

