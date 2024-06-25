Итальянские власти задержали судно, предположительно перевозившее российские беспилотники для военных в Ливии. Арест судна вызвал международный интерес, ведь это нарушает международные санкции ООН.

В Италии арестовано судно, предположительно перевозившее российские беспилотники

Инцидент произошел, когда судно плыло в Бенгази, главный порт Ливии. Итальянские СМИ сообщают, что на борту нашли оружие стоимостью в миллионы долларов. Операция была проведена по запросу США, которые выразили обеспокоенность по поводу увеличения российского влияния в регионе. В частности, есть подозрения, что Россия может пытаться установить военную базу в Тобруке на востоке Ливии.

Согласно данным Corriere della Sera, судно MSC Arina отправилось из Китая 30 апреля этого года. Однако, в ответ на запрос журналистов, представители MSC заявили, что не располагают информацией о конфискации своих контейнеров.

Детали груза, находившегося на борту, остаются неизвестными, но, по предположениям медиа, речь идет о российских беспилотных летательных аппаратах. Этот инцидент подвергает сомнению способность международного сообщества контролировать поставки оружия в конфликтные зоны, в частности в рамках соблюдения санкций, введенных Организацией Объединенных Наций.

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Кроме того, Соединенные Штаты обнародовали список стран-спонсоров торговли людьми. В него, среди прочего, включили Россию и Белоруссию. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.