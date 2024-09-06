В Кабмине намекнули, что Украине придется вносить изменения в Конституцию

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Кравцев Сергей
На пути к членству в Евросоюзе Украина не сможет обойтись без внесения изменений в Конституцию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ЕП" сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.
Ольга Стефанишина. Фото: из открытых источников
Она подчеркнула, что без внесения изменений в Конституцию не обойтись, поскольку есть вопрос применения решений Европейского суда, а также вопрос о применении регламентов ЕС, которые станут нормами прямого действия для Украины.
Также вице-премьер советует ждать проблем не только с Венгрией на пути Украины в Европейский Союз.
Кроме того, Ольга Стефанишина поделилась ожиданиями, что Украина сможет открыть два кластера в переговорах о вступлении в ЕС в первой половине 2025 года.
Читайте также на портале "Комментарии" — вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинское правительство не рассматривает другие варианты, кроме членства Украины в НАТО в границах 1991 года.
Ольга Стефанишина в интервью "РБК-Украина" прокомментировала идею о вступлении Украины в НАТО по частям. Сначала к Альянсу должны присоединиться те территории Украины, где не ведутся боевые действия и которые остаются под украинским контролем, а затем возможно членство получили бы деоккупированные украинские территории.
По словам Стефанишиной, Украина сначала должна получить приглашение от НАТО стать членом Альянса, однако вице-премьер отметила, какие условия Украина не будет рассматривать.
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