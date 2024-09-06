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В Кабмине намекнули, что Украине придется вносить изменения в Конституцию

Ольга Стефанишина заявила, что готовиться к вступлению в ЕС Украина должна уже сейчас

сегодня, 15:15 comments1100
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Кравцев Сергей

На пути к членству в Евросоюзе Украина не сможет обойтись без внесения изменений в Конституцию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ЕП" сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.

В Кабмине намекнули, что Украине придется вносить изменения в Конституцию

Ольга Стефанишина. Фото: из открытых источников

"Право ЕС должно быть имплементировано в наше законодательство. Кроме того, присоединение Украины к ЕС потребует изменений в Конституцию Украины. Должны измениться основы функционирования государственных институтов", – отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что без внесения изменений в Конституцию не обойтись, поскольку есть вопрос применения решений Европейского суда, а также вопрос о применении регламентов ЕС, которые станут нормами прямого действия для Украины.

"Безусловно, речь может идти о том, что эти изменения в Конституцию вступят в силу вместе с обретением Украиной членства в ЕС. Но подготовку к этому мы должны вести уже сейчас, чтобы вся наша правовая система была к этому готова", – подытожила Ольга Стефанишина.

Также вице-премьер советует ждать проблем не только с Венгрией на пути Украины в Европейский Союз.

Кроме того, Ольга Стефанишина поделилась ожиданиями, что Украина сможет открыть два кластера в переговорах о вступлении в ЕС в первой половине 2025 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинское правительство не рассматривает другие варианты, кроме членства Украины в НАТО в границах 1991 года.

Ольга Стефанишина в интервью "РБК-Украина" прокомментировала идею о вступлении Украины в НАТО по частям. Сначала к Альянсу должны присоединиться те территории Украины, где не ведутся боевые действия и которые остаются под украинским контролем, а затем возможно членство получили бы деоккупированные украинские территории.

По словам Стефанишиной, Украина сначала должна получить приглашение от НАТО стать членом Альянса, однако вице-премьер отметила, какие условия Украина не будет рассматривать.




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