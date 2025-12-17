logo

В ключевых странах ЕС начало меняться отношение к вопросу поддержки Украины
НОВОСТИ

В ключевых странах ЕС начало меняться отношение к вопросу поддержки Украины

Опрос Politico показал, что в то время как в Северной Америке настаивают на сохранении поддержки Киева, в ведущих странах ЕС усиливаются экономические и социальные сомнения

17 декабря 2025, 08:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Опрос The Politico Poll, проведенный во Франции и Германии, показал рост числа граждан, выступающих за сокращение финансовой помощи Украине. В то же время в США, Канаде и Великобритании общественное мнение движется в противоположном направлении – там большинство респондентов поддерживают сохранение или даже увеличение материальной поддержки Киева.

В ключевых странах ЕС начало меняться отношение к вопросу поддержки Украины

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Во всех пяти странах главным аргументом в пользу продолжения помощи стало убеждение, что международному сообществу нельзя позволять захват территорий силой. Основным доводом против дополнительного финансирования оказались опасения по поводу его стоимости и давления на национальные экономики.

Наиболее скептические настроения зафиксированы в Германии: 45% опрошенных высказались за сокращение финансовой помощи Украине, тогда как лишь 20% поддержали ее увеличение. Во Франции 37% респондентов также выступили за уменьшение помощи, а 24% — за ее рост. При этом сопротивление поддержке Украины особенно заметно среди сторонников ультраправых партий — "Альтернативы для Германии" и французского "Национального объединения". Центристские избиратели, напротив, демонстрируют более сдержанную позицию.

В Северной Америке ситуация иная. В США 37% участников опроса поддержали увеличение финансовой помощи Украине, в Канаде – 35%. 

В Соединенных Штатах поддержка Киева в значительной степени коррелирует с партийными предпочтениями: сторонники Демократической партии чаще связывают помощь Украине с защитой демократии, чем сторонники Дональда Трампа.

Несмотря на усталость от войны, сокращение поддержки Украины в Европе не означает смягчения отношения к России. Респонденты во всех пяти странах выступили за сохранение санкций против РФ, что, по мнению Politico, свидетельствует о стремлении ограничить возможности Москвы финансировать войну.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европа и США разработали план поддержки послевоенной Украины: что в нем.




Источник: https://www.politico.eu/article/french-and-germans-lean-toward-dialing-back-ukraine-support-new-international-politico-poll-shows/
