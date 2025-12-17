У ключових країнах ЄС почало змінюватися ставлення до питання підтримки України

Опитування The Politico Poll, проведене у Франції та Німеччині, показало зростання кількості громадян, які виступають за скорочення фінансової допомоги Україні. Водночас у США, Канаді та Великій Британії громадська думка рухається у протилежному напрямку – там більшість респондентів підтримують збереження або навіть збільшення матеріальної підтримки Києва.

Допомога Україні. Фото: з відкритих джерел

У всіх п'яти країнах головним аргументом на користь продовження допомоги стало переконання, що міжнародному співтоваристві не можна дозволяти захоплення територій силою. Основним доказом проти додаткового фінансування виявилися побоювання щодо його вартості та тиску на національні економіки.

Найскептичніші настрої зафіксовані в Німеччині: 45% опитаних висловилися за скорочення фінансової допомоги Україні, тоді як лише 20% підтримали її збільшення. У Франції 37% респондентів також виступили за зменшення допомоги, а 24% – за її зростання. При цьому опір підтримці України особливо помітний серед прихильників ультраправих партій — "Альтернативи для Німеччини" та французького "Національного об'єднання". Центристські виборці, навпаки, демонструють стриманішу позицію.

У Північній Америці ситуація інша. У США 37% учасників опитування підтримали збільшення фінансової допомоги Україні, Канаді – 35%.

У Сполучених Штатах підтримка Києва значною мірою корелює з партійними уподобаннями: прихильники Демократичної партії частіше пов'язують допомогу Україні із захистом демократії, ніж прихильники Дональда Трампа.

Незважаючи на втому від війни, скорочення підтримки України в Європі не означає пом'якшення ставлення до Росії. Респонденти у всіх п'яти країнах виступили за збереження санкцій проти РФ, що, на думку Politico, свідчить про прагнення обмежити можливості Москви фінансувати війну.

