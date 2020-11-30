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В Латвии намерены ужесточить карантин

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал текущую ситуацию "серьезнейшим кризисом, который Латвия переживала после восстановления независимости".

30 ноября 2020, 23:02
Автор:

Ольга Чародий

Несмотря на недавние заявления ВОЗ, что всплеск коронавируса идет  на спад, в Латвии продолжается критическая ситуация с новыми инфицированными.

В Латвии намерены ужесточить карантин

Фото: из открытых источников

В стране продолжается чрезвычайное положение, но, как признается премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш карантинные ограничения не работают в полной мере и  количество новых инфицированных COVID-19 растет. В связи с этим, власти Латвии решили продлить чрезвычайное положение, пишет издание Delfi

"Мы уже восемь недель наблюдаем, как увеличивается заболеваемость COVID-19 и, к сожалению, увеличивается и смертность", — заявил он.

По словам премьер-министра,  пандемия  коронавируса – серьезное испытание для страны впервые после восстановления независимости. Кришьянис Кариньш  заявил,  что могут вернуть требование собираться не более двух человек и еще  раз призвал всех  жителей страны носить маски.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Латвийская Республика изменила порядок въезда в страну для иностранных граждан. 



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Источник: https://www.delfi.lv/news/national/politics/covid-19-latvija-arkartejo-situaciju-varetu-pagarinat-lidz-11-janvarim.d?id=52709535
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