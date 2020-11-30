В Латвии намерены ужесточить карантин

Несмотря на недавние заявления ВОЗ, что всплеск коронавируса идет на спад, в Латвии продолжается критическая ситуация с новыми инфицированными. Фото: из открытых источников

В стране продолжается чрезвычайное положение, но, как признается премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш карантинные ограничения не работают в полной мере и количество новых инфицированных COVID-19 растет. В связи с этим, власти Латвии решили продлить чрезвычайное положение, пишет издание Delfi.

"Мы уже восемь недель наблюдаем, как увеличивается заболеваемость COVID-19 и, к сожалению, увеличивается и смертность", — заявил он.

По словам премьер-министра, пандемия коронавируса – серьезное испытание для страны впервые после восстановления независимости. Кришьянис Кариньш заявил, что могут вернуть требование собираться не более двух человек и еще раз призвал всех жителей страны носить маски.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Латвийская Республика изменила порядок въезда в страну для иностранных граждан.

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