В Латвии намерены ужесточить карантин

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Ольга Чародий
Несмотря на недавние заявления ВОЗ, что всплеск коронавируса идет на спад, в Латвии продолжается критическая ситуация с новыми
инфицированными. Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
В стране продолжается чрезвычайное положение, но, как признается премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш карантинные ограничения не работают в полной мере и количество новых инфицированных COVID-19 растет. В связи с этим, власти Латвии решили продлить чрезвычайное положение, пишет издание Delfi.
"Мы уже восемь недель наблюдаем, как увеличивается заболеваемость COVID-19 и, к сожалению, увеличивается и смертность", — заявил он.
По словам премьер-министра, пандемия коронавируса – серьезное испытание для страны впервые после восстановления независимости. Кришьянис Кариньш заявил, что могут вернуть требование собираться не более двух человек и еще раз призвал всех жителей страны носить маски.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Латвийская Республика изменила порядок въезда в страну для иностранных граждан.
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